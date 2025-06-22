Косметика, которая работает, когда вы на грани: топ антистресс-продуктов

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Когда вы испытываете стресс, организм вырабатывает гормон кортизол. Он нарушает водный баланс, провоцирует воспаления и ослабляет защитный барьер кожи. В результате кожа становится тусклой, чувствительной, могут появиться высыпания, шелушения, покраснения. Именно в такие периоды важно не перегружать уход, а выстроить его так, чтобы успокоить и поддержать кожу.

Неудачная сдача экзамена
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Неудачная сдача экзамена

Шаг 1. Успокаивающее очищение

Во время стресса кожа особенно уязвима, поэтому выбирайте мягкие средства без сульфатов и спирта. Идеальны — кремовые или гелевые текстуры с экстрактом овса, алоэ, пантенолом. Очищение должно быть бережным, без ощущения «до скрипа».

Шаг 2. Увлажнение — основа восстановления

Вода уходит быстрее при стрессе, и кожа буквально «сохнет». Увлажняющий тоник, сыворотка с гиалуроновой кислотой, бетаином, ниацинамидом помогут вернуть упругость и гладкость. Избегайте активных кислот — сейчас не время для агрессии.

Шаг 3. Продукты с антиоксидантами

Антиоксиданты — лучшие союзники в борьбе со стрессом. Ищите средства с витамином С, зелёным чаем, центеллой азиатской. Они помогают нейтрализовать последствия оксидативного стресса и улучшают тон кожи.

Шаг 4. Защита и восстановление барьера

Используйте кремы с церамидами, скваланом, маслами (например, аргановым или авокадо). Они восстанавливают липидный слой, уменьшают чувствительность и защищают кожу от внешних раздражителей.

Вывод

Во время стресса кожа нуждается в особой заботе — как и вы сами. Откажитесь от агрессивных экспериментов и переключитесь на мягкий, поддерживающий уход. Простые продукты с успокаивающими компонентами станут вашими союзниками в период, когда важно восстановить не только внешнее, но и внутреннее состояние.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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