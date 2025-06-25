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Секрет голливудских див: макияж после 60, который скрывает годы

2:58
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина, независимо от возраста, может выглядеть ухоженно и свежо. Макияж после 60 — это не о том, чтобы скрывать недостатки, а о том, чтобы подчеркивать достоинства. Важно помнить, что даже самые простые приемы могут значительно улучшить внешний вид.

Красивая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая женщина

Вот 10 простых шагов, которые помогут вам выглядеть великолепно каждый день.

  1. Увлажнение — основа всего. С возрастом кожа становится суше и тоньше. Перед макияжем обязательно используйте увлажняющий крем. Он поможет выровнять поверхность кожи, сделает ее более гладкой и готовой к нанесению тонального средства.
  2. Праймер для идеальной текстуры. Качественный праймер заполняет мелкие морщинки и выравнивает тон кожи. Выбирайте средство, предназначенное для зрелой кожи, чтобы избежать эффекта забитых пор.
  3. Легкий тональный крем для естественного вида. Избегайте плотных матовых тональных основ. Легкий увлажняющий крем, растушеванный спонжем или кистью, создаст естественный тон и не будет утяжелять кожу.
  4. Консилер для свежего взгляда. Осветлите темные круги под глазами с помощью жидкого или кремового консилера. Наносите его аккуратно, чтобы не забивался в морщинки.
  5. Естественные брови — рамка лица. Если брови редкие, используйте карандаш или пудру натурального оттенка. Прорабатывайте пространство между волосками, а не рисуйте брови заново.
  6. Светлые тени для молодости. Откажитесь от темных и матовых теней в пользу светлых, шелковистых оттенков. Бежевый, персиковый или светло-коричневый подчеркнут красоту глаз и создадут омолаживающий эффект.
  7. Тушь для выразительности. Один слой черной или коричневой туши сделает ресницы более выразительными. Главное — избегать слипания и комков.
  8. Кремовые румяна для естественного румянца. Пудровые румяна могут создать эффект маски, а кремовые — более естественный и свежий вид. Персиковые и розовые оттенки подходят большинству женщин.
  9. Легкие оттенки для губ для привлекательности. Выбирайте бледные розовые или телесные оттенки помады в сочетании с карандашом для губ. Темные и матовые помады могут визуально состарить.
  10. Легкая фиксация для стойкости. Не пудрите все лицо. Используйте мелкозернистую полупрозрачную пудру только на Т-зоне. Это поможет макияжу держаться, не пересушивая кожу и не подчеркивая морщинки.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете создать красивый и ухоженный образ, который подчеркнет вашу индивидуальность и придаст уверенности, пишет realsimple.com.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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