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Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Есть одна маленькая привычка, которая не требует силы воли, подсчёта калорий и ежедневного нытья "ну когда я уже похудею". Просто сдвинь ужин на пораньше — и посмотри, как тело скажет спасибо.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Серьёзно. Самое большое недоразумение, когда мы едим правильно, но в неправильное время. А вечер — это вообще тёмная зона. Всё кажется разрешённым: день прошёл, устали, заслужили… Но как бы не так.

Тело живёт по часам — даже если ты не носишь их

Есть такое красивое слово — хронопитание. Оно звучит научно, но на деле означает вот что: наше тело — не круглосуточный завод по переработке еды. У него есть режим.

Днём оно бодрое, активное, всё переваривает быстро. А вечером хочет лечь на диван и никого не видеть. Даже пищу.

Ужинать как балерина — это не миф

Забудь всё, что тебе говорили о "не есть после шести". Это не догма. Но есть одна простая логика: вечер — не время наедаться.

Когда ты на ночь ешь плотно, организм не отдыхает, а мучается. Отсюда и лишний вес, и тяжесть, и не очень радужные перспективы для желудка, сосудов и гормонов.

  • Реально рабочий сценарий: сытный день — лёгкий вечер. Это не наказание, это забота о себе.

Главное — не путай с постом

Если сейчас ты подумала: "Ага, это что-то вроде модного голодания на 16 часов" — нет, это другое. Хронопитание — это про время, а не про отказ. Ты всё ещё ешь три раза в день. Просто вечером не устраиваешь себе фуд-фестиваль.

Что делать, чтобы не сорваться на холодильник

Вот честно, не всегда просто ужинать "по расписанию". Особенно, когда у тебя работа, дети, пробки, жизнь. Но реально помогает:

  • Не пропускать завтрак. Серьёзно. Без него ты обречена на вечернюю месть холодильнику.
  • Есть днём так, чтобы не чувствовать голод в 22:00.
  • Вечером — лёгкое, тёплое, простое. Не с жиром, не с тремя гарнирами. Тебе не в поход.

Золотое правило без списка продуктов

Вопрос "а что есть, чтобы быть в форме" звучит каждый день. Ответ — не в очередной диете и не в суперфудах.

Лучшее, что ты можешь сделать — есть по сезону, по аппетиту и с удовольствием, но в правильное время. Больше овощей и круп, меньше перегруза. Просто будь мягкой к себе — и к своему организму. Он всё почувствует.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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