Из ортопедии — в глянец: как уродливые босоножки стали иконой стиля

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если этим летом ты носишь каблуки — ты либо на свадьбе, либо на каблуках. Все остальные выбрали плоскую платформу, и не зря. Это обувь, в которой можно и танцевать, и сбегать от бывшего, и остаться собой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женские босоножки на плоской платформе

Удобство, которое больше не стыдно

Было время, когда "удобные босоножки" звучали как приговор. Ассоциации? Что-то из ортопедического отдела или маминых дачных выходов. Но времена изменились, и теперь flatforms - не компромисс, а заявление.

Ты не жертвуешь ни высотой, ни стилем. Ноги отдыхают, спина благодарит, а ты идёшь по улицам как героиня своего сериала. Кстати, героини давно уже носят плоский ход. Потому что им есть куда идти.

Возвращение из 90-х с новой философией

Да, эта подошва уже была с нами — в девяностых, когда всё было чрезмерным. Но сейчас flatforms не просто про моду, а про свободу.

Свободу от боли, от неудобства, от ожиданий, как должна выглядеть "женская обувь". Сегодня ты можешь быть выше, но не подчиняться каблуку. Можешь быть мягкой, но не уступчивой. Это не про моду. Это про выбор.

С чем носить, чтобы остаться собой

Хорошая новость: эта обувь идёт почти ко всему. Плохая новость: захочется носить её всегда. Вот как вписать их в гардероб без усилий:

С длинными платьями и распущенными волосами: как будто идёшь к морю, даже если это пятёрочка.

как будто идёшь к морю, даже если это пятёрочка. С шортами и байкерской курткой: потому что внутренняя рок-звезда не умирает.

потому что внутренняя рок-звезда не умирает. С льняными брюками и белой майкой: минимализм, в котором легко дышать.

Почему они снова с нами

Мир поменялся. Люди стали ценить комфорт — но не любой ценой. Хочется быть в моменте, не думая о натёртых пятках. И при этом — выглядеть так, чтобы захотелось сделать фото в витрине. Плоская платформа — про это.

Она не требует жертв. Не просит привыкнуть. Она просто работает: поддерживает, держит, идёт в ногу. И ты идёшь с ней — туда, куда хочешь.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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