Из ортопедии — в глянец: как уродливые босоножки стали иконой стиля

Если этим летом ты носишь каблуки — ты либо на свадьбе, либо на каблуках. Все остальные выбрали плоскую платформу, и не зря. Это обувь, в которой можно и танцевать, и сбегать от бывшего, и остаться собой.
Было время, когда "удобные босоножки" звучали как приговор. Ассоциации? Что-то из ортопедического отдела или маминых дачных выходов. Но времена изменились, и теперь flatforms - не компромисс, а заявление.
Ты не жертвуешь ни высотой, ни стилем. Ноги отдыхают, спина благодарит, а ты идёшь по улицам как героиня своего сериала. Кстати, героини давно уже носят плоский ход. Потому что им есть куда идти.
Да, эта подошва уже была с нами — в девяностых, когда всё было чрезмерным. Но сейчас flatforms не просто про моду, а про свободу.
Свободу от боли, от неудобства, от ожиданий, как должна выглядеть "женская обувь". Сегодня ты можешь быть выше, но не подчиняться каблуку. Можешь быть мягкой, но не уступчивой. Это не про моду. Это про выбор.
Хорошая новость: эта обувь идёт почти ко всему. Плохая новость: захочется носить её всегда. Вот как вписать их в гардероб без усилий:
Мир поменялся. Люди стали ценить комфорт — но не любой ценой. Хочется быть в моменте, не думая о натёртых пятках. И при этом — выглядеть так, чтобы захотелось сделать фото в витрине. Плоская платформа — про это.
Она не требует жертв. Не просит привыкнуть. Она просто работает: поддерживает, держит, идёт в ногу. И ты идёшь с ней — туда, куда хочешь.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.