Ретинол в уходе: когда он работает, а когда — вредит

Ретинол — это производное витамина А, способное проникать в глубокие слои кожи и запускать обновление клеток. Он стимулирует выработку коллагена, ускоряет регенерацию, выравнивает рельеф и тон кожи. Применяется в косметологии с середины XX века и по праву считается «золотым стандартом» антивозрастного ухода.
Часто после первых применений кожа может шелушиться, краснеть, ощущаться сухой и чувствительной. Это называется периодом адаптации. Он не говорит о том, что ретинол вреден — кожа просто привыкает к активному компоненту. Бояться этого не нужно, но важно правильно ввести его в рутину.
Ретинол не рекомендуют беременным и кормящим женщинам. Также с осторожностью следует подходить к его применению при сильно чувствительной или повреждённой коже. В этих случаях лучше проконсультироваться с дерматологом.
Ретинол — мощный союзник в борьбе за здоровую, молодую кожу. Бояться его не стоит, если подходить к применению осознанно и постепенно. Вводите ретинол в уход грамотно — и результат не заставит себя ждать.
Ретино́л (истинный витамин A,) — жирорастворимый антиоксидант.
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