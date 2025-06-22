Ретинол в уходе: когда он работает, а когда — вредит

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Ретинол — это производное витамина А, способное проникать в глубокие слои кожи и запускать обновление клеток. Он стимулирует выработку коллагена, ускоряет регенерацию, выравнивает рельеф и тон кожи. Применяется в косметологии с середины XX века и по праву считается «золотым стандартом» антивозрастного ухода.

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Почему ретинол пугает?

Часто после первых применений кожа может шелушиться, краснеть, ощущаться сухой и чувствительной. Это называется периодом адаптации. Он не говорит о том, что ретинол вреден — кожа просто привыкает к активному компоненту. Бояться этого не нужно, но важно правильно ввести его в рутину.

Как использовать ретинол безопасно?

Начинайте с малого: 0,25% или 0,3% — идеальная стартовая концентрация.

Применяйте 1–2 раза в неделю, постепенно увеличивая частоту.

Обязательно наносите SPF утром, так как ретинол повышает чувствительность к солнцу.

Комбинируйте с увлажняющими средствами: используйте кремы с церамидами и гиалуроновой кислотой.

Не сочетайте с кислотами и агрессивными средствами в один вечер.

Кому стоит избегать ретинола?

Ретинол не рекомендуют беременным и кормящим женщинам. Также с осторожностью следует подходить к его применению при сильно чувствительной или повреждённой коже. В этих случаях лучше проконсультироваться с дерматологом.

Ретинол — мощный союзник в борьбе за здоровую, молодую кожу. Бояться его не стоит, если подходить к применению осознанно и постепенно. Вводите ретинол в уход грамотно — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A,) — жирорастворимый антиоксидант.



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