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Уход за кудрявыми волосами: техники и лайфхаки

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Кудрявые волосы — это роскошь, но и вызов. Они склонны к сухости, пушению и спутыванию, требуют особенного внимания и грамотного подхода. Правильный уход позволяет подчеркнуть естественную текстуру, сделать локоны эластичными, блестящими и здоровыми. В этой статье — основные техники и полезные лайфхаки для обладательниц вьющихся волос.

Кудрявые волосы
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кудрявые волосы

Почему кудри требуют особого ухода

Структура кудрявого волоса отличается от прямого: он более пористый и сухой, поскольку кожный жир хуже распределяется по изогнутой длине. В результате локоны становятся ломкими и уязвимыми. Главное правило — увлажнение и деликатность.
Техника мытья и расчесывания

Выбирайте сульфат-free шампуни или ко-вошинг (мытье кондиционером) — они не пересушивают волосы. Шампунь наносите только на корни, а длину очищайте пеной. После этого используйте маску или питательный кондиционер.

Расчесывание — только на влажные волосы и только с кондиционером! Используйте расческу с широкими зубьями или пальцы. Расчесывать сухие кудри — верный путь к пушистости.

Стайлинг и сушка

После душа аккуратно промокните волосы микрофибровым полотенцем или обычной хлопковой футболкой. Не трите! Затем нанесите гель, крем или пенку для кудрей и зафиксируйте локоны методом "скранчинга" (сжимание прядей снизу вверх).

Сушить лучше естественным способом или с диффузором на низкой температуре. Избегайте горячего фена — он распушит текстуру.

Полезные лайфхаки

  • Спите на атласной или шелковой наволочке — это снижает трение и пушение.
  • Используйте метод "pineapple" — соберите волосы в высокий свободный пучок на ночь.
  • Раз в неделю делайте глубокое увлажнение с маслом жожоба, кокоса или ши.
  • Разделяйте волосы на секции — так проще нанести продукты равномерно.

Кудри — это не каприз, а красота с характером. Забота о них требует регулярности, но результат того стоит: упругие, блестящие локоны будут радовать вас и притягивать восхищённые взгляды.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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