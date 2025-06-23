Быстро и красиво: 5 причесок, которые вы сделаете сами за 10 минут

Утро бывает разным: проспали, не знаете, что надеть, а волосы… лучше бы надеть шапку. Знакомо? Время бежит, а выглядеть хочется опрятно и уверенно. Хорошая новость — идеальная причёска не обязательно требует часа у зеркала.
Мы собрали 5 стильных, простых и по-настоящему быстрых причёсок, которые можно сделать самостоятельно. Без сложных техник, без щипцов и с минимумом усилий.
Стильный и собранный образ — за пару движений.
Идеально для офиса, свидания или утреннего марафона дел.
Классика, которая никогда не подводит.
Этот вариант спасёт вас и от усталого вида, и от утренней спешки.
Очень просто — и очень эффектно.
Эта прическа — для романтичного настроения и тех случаев, когда "что-нибудь лёгкое, но красиво".
Для тех дней, когда волосы живут своей жизнью.
Смотрится естественно, не требует идеальной укладки и особенно хороша в дождливую погоду.
Лёгкая небрежность — это тренд.
Укладка, которую никто не назовёт скучной.
Пара красивых резинок, шелковая повязка, трендовая заколка — и ваша прическа сразу выглядит как образ с подиума. Даже самый простой хвост может стать частью стильного лука.
Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.