Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не просто Франция, а настоящая сказка: как Ивуар станет вашим идеальным летним отдыхом
Живот тает на глазах! Упражнения, которые запускают жиросжигание с первой тренировки
Внутренний океан Земли: вода, скрытая на глубине 660 км, в три раза больше океанов на поверхности
Не спасение, а катастрофа: как золотая рыбка разрушает экосистемы — и вы не замечаете
Сочные секреты начинаются в холодильнике: как приручить маринад и получить самое вкусное мясо
Не ходите в лес — выращивайте белые грибы прямо на даче: вот как это реально сделать
Заправка с включённым мотором: привычка, которая может взорваться — и обойтись в круглую сумму
Обычная дачная кухня превратится в уютное гнездо — просто следуйте этим шагам
Купание собаки — не просто вода и пена: важные правила гигиены

Быстро и красиво: 5 причесок, которые вы сделаете сами за 10 минут

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Утро бывает разным: проспали, не знаете, что надеть, а волосы… лучше бы надеть шапку. Знакомо? Время бежит, а выглядеть хочется опрятно и уверенно. Хорошая новость — идеальная причёска не обязательно требует часа у зеркала.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Мы собрали 5 стильных, простых и по-настоящему быстрых причёсок, которые можно сделать самостоятельно. Без сложных техник, без щипцов и с минимумом усилий.

Низкий пучок без суеты

Стильный и собранный образ — за пару движений.

  • Соберите волосы в низкий хвост.
  • Скрутите его в шиньон и закрепите невидимками.
  • Для аккуратности — немного геля или лака.
  • Хотите романтики? Оставьте пару прядей у лица.

Идеально для офиса, свидания или утреннего марафона дел.

Высокий хвост с настроением

Классика, которая никогда не подводит.

  • Хорошо расчешите волосы и соберите их на макушке.
  • Легко начешите у корней — так появится объём.
  • Оберните одну прядь вокруг резинки — и готово.

Этот вариант спасёт вас и от усталого вида, и от утренней спешки.

Быстрые боковые завитки

Очень просто — и очень эффектно.

  • Возьмите по тонкой пряди с каждой стороны лица.
  • Скрутите их назад и закрепите резинкой или невидимкой.

Эта прическа — для романтичного настроения и тех случаев, когда "что-нибудь лёгкое, но красиво".

Коса набок

Для тех дней, когда волосы живут своей жизнью.

  • Сдвиньте волосы на одну сторону.
  • Заплетите обычную косу — быстро и надёжно.
  • Есть чуть больше времени? Попробуйте французскую или "ёлочку".

Смотрится естественно, не требует идеальной укладки и особенно хороша в дождливую погоду.

Волны без утюжков и плоек

Лёгкая небрежность — это тренд.

  • Нанесите на волосы спрей с морской солью.
  • Разделите волосы пополам и закрутите в два пучка.
  • Подождите 10 минут или немного подсушите феном.
  • Распустите — и получите мягкие волны.

Укладка, которую никто не назовёт скучной.

Микро-совет: сделайте ставку на аксессуары

Пара красивых резинок, шелковая повязка, трендовая заколка — и ваша прическа сразу выглядит как образ с подиума. Даже самый простой хвост может стать частью стильного лука.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Домашние животные
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Последние материалы
Купание собаки — не просто вода и пена: важные правила гигиены
Быстро и красиво: 5 причесок, которые вы сделаете сами за 10 минут
Они выбрали не еду и не игрушки — кошки снова сломали стереотип
Пять роковых ошибок при глажке: испортите любимую вещь навсегда
Это место хранило генетическую тайну 12 000 лет — и теперь меняет взгляды на эволюцию
Огурцы гибнут из-за странной паутины? Срочно примените простые меры, чтобы спасти урожай от клеща
Почему сквош лучше бега: тренер объяснил, какой спорт быстрее приводит в форму
Идеальное место для уединения: Кипарис, скрытая жемчужина Пелопоннеса
Туроператоры подсчитали потери из-за конфликта на Ближнем Востоке: 200 млн рублей ущерба за четыре дня
Сложенные зеркала и штрафы: важное правило, о котором забывают даже опытные водители
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.