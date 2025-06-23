Быстро и красиво: 5 причесок, которые вы сделаете сами за 10 минут

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Утро бывает разным: проспали, не знаете, что надеть, а волосы… лучше бы надеть шапку. Знакомо? Время бежит, а выглядеть хочется опрятно и уверенно. Хорошая новость — идеальная причёска не обязательно требует часа у зеркала.

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Мы собрали 5 стильных, простых и по-настоящему быстрых причёсок, которые можно сделать самостоятельно. Без сложных техник, без щипцов и с минимумом усилий.

Низкий пучок без суеты

Стильный и собранный образ — за пару движений.

Соберите волосы в низкий хвост.

Скрутите его в шиньон и закрепите невидимками.

Для аккуратности — немного геля или лака.

Хотите романтики? Оставьте пару прядей у лица.

Идеально для офиса, свидания или утреннего марафона дел.

Высокий хвост с настроением

Классика, которая никогда не подводит.

Хорошо расчешите волосы и соберите их на макушке.

Легко начешите у корней — так появится объём.

Оберните одну прядь вокруг резинки — и готово.

Этот вариант спасёт вас и от усталого вида, и от утренней спешки.

Быстрые боковые завитки

Очень просто — и очень эффектно.

Возьмите по тонкой пряди с каждой стороны лица.

Скрутите их назад и закрепите резинкой или невидимкой.

Эта прическа — для романтичного настроения и тех случаев, когда "что-нибудь лёгкое, но красиво".

Коса набок

Для тех дней, когда волосы живут своей жизнью.

Сдвиньте волосы на одну сторону.

Заплетите обычную косу — быстро и надёжно.

Есть чуть больше времени? Попробуйте французскую или "ёлочку".

Смотрится естественно, не требует идеальной укладки и особенно хороша в дождливую погоду.

Волны без утюжков и плоек

Лёгкая небрежность — это тренд.

Нанесите на волосы спрей с морской солью.

Разделите волосы пополам и закрутите в два пучка.

Подождите 10 минут или немного подсушите феном.

Распустите — и получите мягкие волны.

Укладка, которую никто не назовёт скучной.

Микро-совет: сделайте ставку на аксессуары

Пара красивых резинок, шелковая повязка, трендовая заколка — и ваша прическа сразу выглядит как образ с подиума. Даже самый простой хвост может стать частью стильного лука.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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