Парео в городе: 8 стильных образов, доказывающих, что это больше не только для пляжа

Когда кажется, что мы уже видели всё, мода снова удивляет — парео возвращается на пик популярности. Но не спешите вспоминать образы из нулевых: современное парео — это уже не просто накидка на пляж. Это настоящая игра со стилем и формами, которую модницы ведут на полную.
Парео — вещь с историей. Его носили ещё в середине прошлого века, и оно по-прежнему актуально. За счёт своей простоты, лёгкости и почти бесконечных вариантов драпировки, парео перешло из разряда пляжных аксессуаров в полноценный элемент летнего гардероба.
Цвета, длины и стили варьируются от однотонных до этнических принтов, с бахромой или декоративной отделкой — бренды снова делают ставку на этот элемент, предлагая свежие идеи.
Если раньше парео жило исключительно на пляже, сегодня оно легко переезжает в городские образы. Его можно надеть на прогулку, в кафе у моря или даже на летний фестиваль.
Главное — фантазия и умение сочетать с другими вещами. Попробуйте наложение слоёв, необычные узлы, сочетания с классикой вроде белой рубашки — и образ заиграет по-новому.
Хотите попробовать, но не знаете, с чего начать? Вот готовые идеи, которые легко повторить:
Парео — это больше, чем просто ткань, завязанная на талии. Это способ выразить себя, создать уникальный летний образ и почувствовать лёгкость отпускного настроения в любой точке мира — хоть на пляже, хоть в городе. Смело экспериментируйте, пробуйте необычные сочетания, вдохновляйтесь — и пусть каждое ваше лето будет стильным и запоминающимся.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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