Парео в городе: 8 стильных образов, доказывающих, что это больше не только для пляжа

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Когда кажется, что мы уже видели всё, мода снова удивляет — парео возвращается на пик популярности. Но не спешите вспоминать образы из нулевых: современное парео — это уже не просто накидка на пляж. Это настоящая игра со стилем и формами, которую модницы ведут на полную.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в летнем образе

Универсальный герой летнего гардероба

Парео — вещь с историей. Его носили ещё в середине прошлого века, и оно по-прежнему актуально. За счёт своей простоты, лёгкости и почти бесконечных вариантов драпировки, парео перешло из разряда пляжных аксессуаров в полноценный элемент летнего гардероба.

Сегодня оно может быть

Платьем или юбкой.

Топом.

Накидкой.

Даже повязкой на волосы.

Цвета, длины и стили варьируются от однотонных до этнических принтов, с бахромой или декоративной отделкой — бренды снова делают ставку на этот элемент, предлагая свежие идеи.

Новая эра парео: носим в городе и на отдыхе

Если раньше парео жило исключительно на пляже, сегодня оно легко переезжает в городские образы. Его можно надеть на прогулку, в кафе у моря или даже на летний фестиваль.

Главное — фантазия и умение сочетать с другими вещами. Попробуйте наложение слоёв, необычные узлы, сочетания с классикой вроде белой рубашки — и образ заиграет по-новому.

Совет: сочетайте его с другими ключевыми предметами вашего гардероба и демонстрируйте парео не только на пляже, но и в летних образах, которые можно носить в городе.

8 стильных образов с парео

Хотите попробовать, но не знаете, с чего начать? Вот готовые идеи, которые легко повторить:

Платок для волос + парео + белая рубашка: женственно и непринуждённо.

женственно и непринуждённо. Образ "всё белое": минимализм, который всегда в моде.

минимализм, который всегда в моде. Черно-белый стиль: контрастный и элегантный.

контрастный и элегантный. Укороченный топ + мини-парео + сумка через плечо: идеален для жарких дней.

идеален для жарких дней. Рыбацкая шапка + футболка + парео: немного уличного шика.

немного уличного шика. Мини-парео + рубашка под ним: экспериментальный и дерзкий вариант.

экспериментальный и дерзкий вариант. Шапка + парео + желейные сандалии: возвращение в ретро.

возвращение в ретро. Цветовые блоки (color block): играйте с яркими контрастами.

Парео — это больше, чем просто ткань, завязанная на талии. Это способ выразить себя, создать уникальный летний образ и почувствовать лёгкость отпускного настроения в любой точке мира — хоть на пляже, хоть в городе. Смело экспериментируйте, пробуйте необычные сочетания, вдохновляйтесь — и пусть каждое ваше лето будет стильным и запоминающимся.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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