Пробор стал шире, а хвост — тоньше? Вот 10 шагов, которые помогут запустить рост волос за 4 недели

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4:45
Моя семья » Красота и стиль

Вы замечали, как волосы становятся тоньше, а причёска — всё менее объёмной? И вроде бы ухаживаете, и средства дорогие, а результат не радует. Так вот, хорошая новость: вернуть волосам густоту возможно — и даже за месяц. Но действовать нужно комплексно.

Прическа с крабиком на коротких волосах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прическа с крабиком на коротких волосах

Собрали 10 рабочих советов, которые реально помогают сделать волосы заметно плотнее и сильнее. Без магии, только наукой, вниманием к себе и чуть-чуть терпения.

Смените шампунь — и посмотрите, что произойдёт

Первый шаг — пересмотреть полку в ванной. Шампуни и кондиционеры с пометками "объём", "утолщение" или "против выпадения" действительно работают, если в составе есть нужные ингредиенты.

Избегайте сульфатов, особенно если у вас чувствительная кожа головы. А ещё убедитесь, что средство точно подходит вашему типу волос. Индивидуальный подход — залог результата.

Не мучьте свои волосы

Тонкие и ломкие волосы часто — результат неправильного обращения. Избегайте:

  • Агрессивной термоукладки (фен, выпрямитель, плойка).
  • Частого окрашивания или химии.
  • Тугих причёсок (хвосты, пучки, косы).
  • Расчёсывания мокрых волос.
  • Сушки полотенцем "на отрыв".

И помните: термозащита — это не маркетинговый ход, а необходимость.

Начните с корней — буквально

Здоровая кожа головы = крепкие и плотные волосы. Мойте голову по мере загрязнения, но не чрезмерно, чтобы не пересушивать кожу.

Если есть перхоть, переходите на лечебный шампунь. А массаж головы хотя бы пару минут в день улучшает кровообращение — и, возможно, способствует росту.

Вода + маска = чудо

Ваша прическа напрямую зависит от количества воды, которое вы пьёте. Недостаток влаги в организме — сухие волосы и тусклый вид.

Добавьте в уход увлажняющие маски с маслами, коллагеном, розмарином или протеинами. Раз в неделю — достаточно. Несмываемые кондиционеры — тоже в помощь.

Ешьте для волос

Диета может быть важнее косметики. Волосам нужны:

  • Белки (строительный материал).
  • Железо и цинк.
  • Биотин и фолиевая кислота.
  • Витамин D и омега-3.

Включите в рацион яйца, рыбу, орехи, зелень, цельнозерновые. И не переусердствуйте с диетами: резкое похудение — частый триггер выпадения.

Добавки — не панацея, но поддержка

Если с едой не получается — помогут витамины. Особо популярны:

  • Биотин (стимулирует выработку кератина).
  • Фолиевая кислота и витамин D.
  • Железо.
  • Экстракт пальмы сереноа — судя по исследованиям, помогает повысить плотность волос.

Перед началом приёма — анализы и консультация с врачом обязательны.

Волосы реагируют на стресс

Если вы пережили сильное эмоциональное потрясение — неудивительно, что волосы стали выпадать. Это может быть телогеновая алопеция.

Работают простые техники: дыхательные упражнения, медитация, йога. И если чувствуете, что не справляетесь — не стесняйтесь обращаться за помощью.

Объём начинается в кресле парикмахера

Правильная стрижка может зрительно утроить объём. Рассмотрите:

  • Боб (короткий или удлинённый).
  • Каскад.
  • Филировку (при условии, что волосы не редкие у корней).

Измените пробор — и увидите, как по-другому ложатся волосы. В крайнем случае — накладные пряди или парики, если использовать с умом.

Технологии тоже не спят

Слышали о терапии красным светом? Это специальные гаджеты (чаще всего в виде повязки или шлема), которые стимулируют волосяные фолликулы.

Некоторые исследования подтверждают рост и утолщение волос при регулярном использовании. Но эффект индивидуален и не мгновенный.

Когда пора к врачу

Если всё вышеперечисленное не помогает, а волосы продолжают редеть — стоит подумать о фармацевтическом лечении.

Миноксидил - одно из самых эффективных средств на сегодняшний день. Он продаётся без рецепта, но требует регулярного применения и консультации с трихологом.

Ключевая мысль

Да, вы можете повлиять на густоту волос — и не в далёкой перспективе, а уже в течение ближайших недель. Главное — подходить к вопросу системно и с любовью к себе.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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