Идеальный для фото, отпуска и жизни: вирусный комплект, который стоит примерить

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда, чтобы стать вирусным, вещи не нужно быть ни дорогой, ни слишком сложной. Достаточно выразительного цвета, удачного кроя — и небольшого толчка в соцсетях. Именно так случилось с этим красным комплектом, который стал любимчиком пользователей TikTok и уверенно перекочевал из видео в повседневную жизнь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в красном комплекте

Почему все его носят

Весь секрет — в простоте и универсальности. Комплект состоит всего из двух вещей: укороченного топа и расклешённой юбки миди-длины. Но вместе они дают впечатляющий эффект. Один и тот же наряд легко превращается в расслабленный дневной образ или наряд для вечернего выхода — всё зависит от обуви и аксессуаров.

Видеоролики с этим образом появляются в ленте всё чаще. Девушки стилизуют его с кроссовками, сандалиями, каблуками, дополняют крупными серьгами, красной помадой и даже соломенными шляпами. Этот образ оказался универсальным, удобным и очень фотогеничным.

Детали, в которых — весь характер

Верх: укороченный, с круглым вырезом и акцентом на спине: там завязывается крупный бант, добавляя образу кокетства. Застежка-молния сбоку делает его удобным в носке.

укороченный, с круглым вырезом и акцентом на спине: там завязывается крупный бант, добавляя образу кокетства. Застежка-молния сбоку делает его удобным в носке. Юбка: миди-длины, с высокой посадкой и лёгким клёшем. Эластичная талия добавляет комфорта, а боковые карманы — нужной практичности. Этот крой подчёркивает талию и визуально вытягивает силуэт.

Такой комплект легко адаптируется под любую ситуацию: прогулка в городе, ужин у моря, встреча с подругами или даже лёгкая фотосессия на закате.

Один наряд — десятки решений

Комбинировать этот образ можно бесконечно:

С белыми кедами и плетёной сумкой — для прогулки.

С босоножками и серьгами — на вечер.

С эспадрильями — на побережье.

Это отличный вариант для чемодана в отпуск: лёгкий, немнущийся, при этом подходящий на разные случаи. В жаркий день он подарит комфорт, а вечером поможет выглядеть нарядно и ярко без усилий.

Стиль, доступный каждому

Если вы давно искали что-то яркое, но простое — этот комплект стоит примерить. Он не просто тренд, он ощущается как образ, который будет с вами всё лето.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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