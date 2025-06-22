Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хищник в бассейне: чем закончится приручение крокодила
Капуста шепчет, фарш поёт: готовим голубцы с хрустящей корочкой и бархатным соусом
Душ или ванна: одна ошибка может стоить дорого
Плата растёт, доходы падают: почему студенты в Англии тонут в долгах
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Вкус лета начинается в июне: простая подкормка делает груши сочными и крупными
Бездны под водой: где скрываются самые опасные разломы Земли
Масло из коробки или с бочки: разбираемся, что лучше для вашего двигателя
Чешская крона — новый Рэмбо среди валют. Пока все падали, она побеждала доллар

Идеальный для фото, отпуска и жизни: вирусный комплект, который стоит примерить

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Иногда, чтобы стать вирусным, вещи не нужно быть ни дорогой, ни слишком сложной. Достаточно выразительного цвета, удачного кроя — и небольшого толчка в соцсетях. Именно так случилось с этим красным комплектом, который стал любимчиком пользователей TikTok и уверенно перекочевал из видео в повседневную жизнь.

Девушка в красном комплекте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в красном комплекте

Почему все его носят

Весь секрет — в простоте и универсальности. Комплект состоит всего из двух вещей: укороченного топа и расклешённой юбки миди-длины. Но вместе они дают впечатляющий эффект. Один и тот же наряд легко превращается в расслабленный дневной образ или наряд для вечернего выхода — всё зависит от обуви и аксессуаров.

Видеоролики с этим образом появляются в ленте всё чаще. Девушки стилизуют его с кроссовками, сандалиями, каблуками, дополняют крупными серьгами, красной помадой и даже соломенными шляпами. Этот образ оказался универсальным, удобным и очень фотогеничным.

Детали, в которых — весь характер

  • Верх: укороченный, с круглым вырезом и акцентом на спине: там завязывается крупный бант, добавляя образу кокетства. Застежка-молния сбоку делает его удобным в носке.
  • Юбка: миди-длины, с высокой посадкой и лёгким клёшем. Эластичная талия добавляет комфорта, а боковые карманы — нужной практичности. Этот крой подчёркивает талию и визуально вытягивает силуэт.

Такой комплект легко адаптируется под любую ситуацию: прогулка в городе, ужин у моря, встреча с подругами или даже лёгкая фотосессия на закате.

Один наряд — десятки решений

Комбинировать этот образ можно бесконечно:

  • С белыми кедами и плетёной сумкой — для прогулки.
  • С босоножками и серьгами — на вечер.
  • С эспадрильями — на побережье.

Это отличный вариант для чемодана в отпуск: лёгкий, немнущийся, при этом подходящий на разные случаи. В жаркий день он подарит комфорт, а вечером поможет выглядеть нарядно и ярко без усилий.

Стиль, доступный каждому

Если вы давно искали что-то яркое, но простое — этот комплект стоит примерить. Он не просто тренд, он ощущается как образ, который будет с вами всё лето.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Наука и техника
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Душ или ванна: одна ошибка может стоить дорого
Плата растёт, доходы падают: почему студенты в Англии тонут в долгах
Идеальный для фото, отпуска и жизни: вирусный комплект, который стоит примерить
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Вкус лета начинается в июне: простая подкормка делает груши сочными и крупными
Бездны под водой: где скрываются самые опасные разломы Земли
Масло из коробки или с бочки: разбираемся, что лучше для вашего двигателя
Чешская крона — новый Рэмбо среди валют. Пока все падали, она побеждала доллар
Сутулая спина, шея болит, появился горб? Вам помогут 5 простых движений
Ешь на ночь и худей: продукты, после которых не потянет к холодильнику ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.