Идеальный для фото, отпуска и жизни: вирусный комплект, который стоит примерить

Иногда, чтобы стать вирусным, вещи не нужно быть ни дорогой, ни слишком сложной. Достаточно выразительного цвета, удачного кроя — и небольшого толчка в соцсетях. Именно так случилось с этим красным комплектом, который стал любимчиком пользователей TikTok и уверенно перекочевал из видео в повседневную жизнь.
Весь секрет — в простоте и универсальности. Комплект состоит всего из двух вещей: укороченного топа и расклешённой юбки миди-длины. Но вместе они дают впечатляющий эффект. Один и тот же наряд легко превращается в расслабленный дневной образ или наряд для вечернего выхода — всё зависит от обуви и аксессуаров.
Видеоролики с этим образом появляются в ленте всё чаще. Девушки стилизуют его с кроссовками, сандалиями, каблуками, дополняют крупными серьгами, красной помадой и даже соломенными шляпами. Этот образ оказался универсальным, удобным и очень фотогеничным.
Такой комплект легко адаптируется под любую ситуацию: прогулка в городе, ужин у моря, встреча с подругами или даже лёгкая фотосессия на закате.
Комбинировать этот образ можно бесконечно:
Это отличный вариант для чемодана в отпуск: лёгкий, немнущийся, при этом подходящий на разные случаи. В жаркий день он подарит комфорт, а вечером поможет выглядеть нарядно и ярко без усилий.
Если вы давно искали что-то яркое, но простое — этот комплект стоит примерить. Он не просто тренд, он ощущается как образ, который будет с вами всё лето.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.