Сияет, но без жирного блеска: как добиться эффекта стеклянной кожи даже в летнюю жару

Мечтаете о коже, которая светится так, будто подсвечена изнутри? Гладкая, чистая, увлажнённая, почти прозрачная — не просто тренд, а настоящая цель. Корейцы называют это "glass skin", и хорошая новость в том, что это возможно не только в идеальном свете TikTok, но и в реальной летней жаре.
Главный секрет? Баланс. Ни капли жирности, но максимум увлажнения. Ни одной маскировки — только правильный уход. И да, добиться такого эффекта можно без десятков средств. Главное — понимать, что и зачем вы наносите.
Без очищения не будет сияния. Особенно летом, когда пыль, пот и солнцезащитные средства скапливаются на коже.
Совет: очищающий мусс с лёгкой текстурой — идеальный вариант на жару. Он не "скрипит", но отлично освежает.
Чтобы кожа действительно светилась, нужно избавиться от тусклого слоя ороговевших клеток.
Это — основа стеклянной кожи. Без "напитанной" кожи не будет ни сияния, ни гладкости.
Фишка: увлажнение в несколько слоёв по методу "7 skin" — тонким слоем, с паузами, чтобы кожа "впитала".
Солнцезащитный крем нужен не только от морщин и пигментации. Он защищает кожу от обезвоживания и разрушения барьера.
Хотите придать лицу "влажное" свечение?
Это не жирная и не "залитая" блеском кожа. Это чистая, ровная, гладкая и очень ухоженная кожа. Настоящее сияние идёт не от макияжа, а от здоровья и увлажнённости.
И именно лето — идеальное время, чтобы раскрыть её во всей красе.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.