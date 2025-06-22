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Сияет, но без жирного блеска: как добиться эффекта стеклянной кожи даже в летнюю жару

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете о коже, которая светится так, будто подсвечена изнутри? Гладкая, чистая, увлажнённая, почти прозрачная — не просто тренд, а настоящая цель. Корейцы называют это "glass skin", и хорошая новость в том, что это возможно не только в идеальном свете TikTok, но и в реальной летней жаре.

Девушка с ухоженной кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с ухоженной кожей

Главный секрет? Баланс. Ни капли жирности, но максимум увлажнения. Ни одной маскировки — только правильный уход. И да, добиться такого эффекта можно без десятков средств. Главное — понимать, что и зачем вы наносите.

Шаг 1. Мягкое, но глубокое очищение

Без очищения не будет сияния. Особенно летом, когда пыль, пот и солнцезащитные средства скапливаются на коже.

  • Утром: мягкий гель или пенка, которые не пересушат кожу.
  • Вечером: двойное очищение: сначала масло или бальзам (если используете макияж/SPF), потом гель.

Совет: очищающий мусс с лёгкой текстурой — идеальный вариант на жару. Он не "скрипит", но отлично освежает.

Шаг 2. Отшелушивание (не чаще 2 раз в неделю)

Чтобы кожа действительно светилась, нужно избавиться от тусклого слоя ороговевших клеток.

  • Выбирайте кислотные пилинги с гликолевой кислотой, PHA или молочной.
  • Избегайте скрабов — они могут повредить барьер кожи.
  • После — обязательно увлажнение.

Шаг 3. Интенсивное, но лёгкое увлажнение

Это — основа стеклянной кожи. Без "напитанной" кожи не будет ни сияния, ни гладкости.

  • Лёгкие сыворотки с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом или пантенолом.
  • Поверх — гелевый крем с лёгкой текстурой.
  • Избегайте плотных формул, особенно в жару.

Фишка: увлажнение в несколько слоёв по методу "7 skin" — тонким слоем, с паузами, чтобы кожа "впитала".

Шаг 4. Обязательный SPF — каждый день

Солнцезащитный крем нужен не только от морщин и пигментации. Он защищает кожу от обезвоживания и разрушения барьера.

  • Формула с матовым или сатиновым финишем.
  • Тонированный SPF — два в одном: защита и лёгкий тон.
  • Обновлять каждые 2-3 часа, особенно на улице.

Шаг 5. Акценты: как добавить сияния, но не жирности

Хотите придать лицу "влажное" свечение?

  • Используйте эссенцию с блеском или мист с сиянием, но только на выступающие части лица: скулы, переносицу, лоб.
  • Не перебарщивайте — сияние должно быть "изнутри", а не как хайлайтер в клубе.

Главное правило стеклянной кожи

Это не жирная и не "залитая" блеском кожа. Это чистая, ровная, гладкая и очень ухоженная кожа. Настоящее сияние идёт не от макияжа, а от здоровья и увлажнённости.

И именно лето — идеальное время, чтобы раскрыть её во всей красе.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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