Ретро-обувь в парижском стиле: как сочетать ее с любым образом? Узнайте секреты модных француженок

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Вы ищете идеальную летнюю обувь, которая будет стильно смотреться как с джинсами, так и с платьями, и при этом никогда не выйдет из моды? Почему бы не обратить внимание на ретро-стиль, который в последнее время покорил сердца многих модниц, включая стильных француженок? Если вы предпочитаете проверенное временем ретро с нотками элегантности, то этот вариант для вас.

Фото: freepik.com by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в платье

Сегодня модные тенденции в мире обуви разнообразны. С одной стороны, минимализм представлен простыми шлепанцами на каблуке, с другой — возвращаются смелые платформы 70-х. Между этими крайностями уверенно держатся балетки из сетки, предлагающие яркие цвета и современный дизайн. Однако если вы ищете что-то более долговечное и вневременное, стоит обратить взор на несколько лет назад. Тогда мы были очарованы стилем современных француженок, которые черпали вдохновение в 70-х, но без излишнего бохо-шика. Именно благодаря им в моду вернулись босоножки с ремешками, квадратными носами или "каблучками-утками", которые сочетают ретро-нотки с современным стилем. пишет marianne.cz.

Ретро-босоножки для лета 2025 года — это не единая тенденция, а скорее коллекция различных дизайнерских элементов, вызывающих ностальгию. Например, босоножки на низком танкетке, вдохновленные стилем Людовика XV и его фаворитки мадам де Помпадур, вновь появляются в коллекциях. В 1950-х годах этот стиль возродился благодаря известному сапожнику Роже Вивье, работавшему на Dior. Эти каблуки, ставшие альтернативой классическим шпилькам, получили название "запятые" из-за своей формы. Несколько лет назад бренд By Far возродил интерес к этой модели, сотрудничая с модными инфлюенсерами, включая стильных француженок. В этом году, несмотря на более яркие тенденции, "запятые" снова возвращаются. Просто нужно искать их в летних коллекциях внимательнее.

Кроме танкеток, в 2025 году набирают популярность более высокие блочные каблуки. Они часто встречаются в босоножках с широкими ремешками или их комбинациями, что обеспечивает устойчивость. Еще одним ретро-атрибутом является квадратный носок, который был популярен в 60-х и вновь вернулся в моду несколько лет назад. Такие босоножки выглядят более современно, чем модели с круглым носком, и более повседневными, чем с острым. Они идеально сочетаются с низкими туфлями на ремешках, в которых можно ходить весь день.

Ретро-обувь в парижском стиле отличается нейтральной палитрой, включающей бежевый, коричневый, белый, а также пастельные тона и красный. Не стоит забывать и о прошлогоднем модном хите — красном оттенке. Мода не всегда требует следовать последним тенденциям; иногда лучше двигаться в своем ритме и выбирать то, что подходит именно вам.

Уточнения

Босоно́жки — вид обуви для тёплых времён года, который не полностью закрывает ступню и голеностопный сустав и который носится на босую ногу.



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