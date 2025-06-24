Новый способ лимфодренажа? Инновационные леггинсы с микрошариками – правда или миф

3:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лимфодренаж остается актуальным трендом в мире косметологии. Среди популярных процедур, направленных на снятие отечности и выведение лишней жидкости, выделяются сухая чистка, гуаша и различные виды массажа. Недавно появился еще один способ поддержать эту тенденцию — леггинсы L'Original от Elastique, оснащенные микрошариками и обеспечивающие компрессионный массаж во время ношения. Но насколько эффективны эти леггинсы? Эксперты nbcnews.com обратились к экспертам, чтобы разобраться в этом вопросе.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Простая тренировка

Что такое лимфодренаж?

Доктор Кэрин МакАллистер, физиотерапевт и президент High Quality Home Care, объясняет, что лимфодренаж помогает выводить жидкость из интерстициального пространства, уменьшая отечность. Обычно это достигается с помощью ручного массажа, но также возможно с использованием компрессионного белья или специальных приспособлений.

Как ощущается лимфодренаж?

Сесили Брейден, косметолог и основательница бренда The Lymphatic Brush, описывает ручной лимфодренаж как легкий массаж с поглаживающими движениями, направленными к лимфатическим узлам. Эти движения помогают перемещать жидкость и клеточные отходы из тканей в лимфатическую систему.

Безопасен ли лимфодренаж?

Эксперты подчеркивают, что лимфодренаж обычно безопасен для большинства людей. Однако перед его проведением рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть острые инфекции, активный рак (если не одобрен врачом), застойная сердечная или почечная недостаточность, тромбоз глубоких вен или открытые раны на коже.

Эффективность лимфодренажных леггинсов

Леггинсы с лимфодренажным эффектом действительно могут быть эффективными. Они обеспечивают точное сжатие кожи, что способствует движению в подлежащих тканях. Микрошарики, встроенные в ткань, оказывают мягкое давление на лимфатическую систему, способствуя выведению жидкости. Компрессия, создаваемая леггинсами, также помогает снять мышечную усталость, ускорить восстановление после тренировок и улучшить текстуру кожи.

Редактор NBC Select Лорен Суонсон, носящая эти леггинсы уже 18 месяцев, отмечает, что они создают ощущение массажа на ногах. Хотя она не уверена в их эффективности, леггинсы приносят ей удовольствие от использования.

Особенности леггинсов L'Original от Elastique

Леггинсы L'Original имеют высокую талию и доступны в четырех цветах: черном, яванском, темно-синем и оливковом. Они представлены в трех длинах (27”, 25” и 21”) и размерах от XS до 3X. Материал леггинсов тянется на 360° и обладает защитой от солнца UPF 50+. Их можно стирать в холодной воде, но не использовать сушилку.

Уточнения

Лоси́ны или англ. ле́ггинсы (англ. leggings от leg «нога»), дольчики — разновидность штанов обтягивающего фасона.





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