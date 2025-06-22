Жирная кожа не простит ошибок: три утренних привычки, которые всё портят

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето может стать настоящим испытанием для обладательниц жирной кожи: блеск, закупоренные поры и высыпания появляются даже там, где их раньше не было. Но есть способ держать ситуацию под контролем, и всё начинается с правильного ежедневного ухода.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Очищение — база красоты

Первое правило — никакой лени. Очищать кожу нужно дважды в день: утром и перед сном. Простого умывания недостаточно — дерматологи советуют использовать специальные аптечные средства с лёгкой текстурой, которые регулируют активность сальных желез. Идеально подойдут продукты с гиалуронатом цинка и серой: они одновременно подсушивают, дезинфицируют и не пересушивают.

Увлажнение и матирование в течение дня

Матирующие салфетки и термальная вода — лучшие друзья жирной кожи. Орошая лицо прохладной влагой, вы не просто освежаете макияж, но и "успокаиваете" сальные железы. Когда кожа получает внешнее увлажнение, она меньше стремится компенсировать это жиром. А значит — меньше блеска, прыщей и дискомфорта.

"Когда кожа влажная, она не так сильно защищается от жары и не так сильно выделяет кожное сало", — объясняет косметолог.

И добавляет: такие простые действия помогают перевести кожу из состояния "пожар" в режим "спокойствие".

Декоративная косметика — на потом

Жирная кожа — не повод отказываться от макияжа, но он не должен становиться маскировкой. Если не наладить базовый уход, тональные средства будут лишь усугублять ситуацию. Лучше сначала добиться чистой и ухоженной кожи, а потом уже экспериментировать с мейкапом.

Ведь главное — не сколько средств на лице, а как выглядит сама кожа.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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