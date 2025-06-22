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Ногти на ногах сдали тебя с потрохами: что увидит мастер первым

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Педикюр — это не просто уход за ногтями. Это мини-расследование: один взгляд на стопы — и мастер уже знает о тебе больше, чем ты хотела бы признаться. И дело не в магии — просто ноги честно отражают образ жизни, привычки и даже ошибки.

Элегантный летний педикюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Элегантный летний педикюр

Обувь, которая выдает всё

Если ногти на ногах слоятся, а пальцы будто немного "смотрят в стороны", вероятно, обувь тебе мала. Мастер Эрин Беккет-Гланд говорит, что чрезмерная пронация, косточки и искривления — явные признаки того, что стопе не хватает поддержки. А если на пятке появились массивные мозоли — обувь не просто неудобна, она буквально давит не туда. Подолог Роберт Сполдинг утверждает, что в 90% случаев обувь — ключ к решению проблем с ногами.

Где ты работаешь — видно по ногам

Если ты проводишь весь день на ногах, ноги это помнят. У поваров, курьеров, продавцов стопа постепенно "расплывается", становится длиннее и шире — организм подстраивается под нагрузку. Такие вещи специалисты замечают с первого взгляда.

Спортсменов видно сразу

Бегуны, скалолазы, футболисты, балерины — у всех свои "спортивные автографы" на ногах. У кого-то синяки под ногтями, у кого-то вросшие пластины. Ванесса Санчес Маккалоу поясняет: ноготь страдает от постоянных ударов или давления. Особенно страдают большие пальцы.

Каблуки и балетки: от красоты к проблемам

И шпильки, и плоская подошва одинаково вредны. Узкие носы и высокая подошва сдвигают стопу вперёд, пальцы сдавливаются — и со временем фиксируются в неестественном положении. А постоянная боль в пятке? Это может быть признак фасциита, особенно у тех, кто живёт в балетках — у них нет поддержки для свода.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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