Смуглая магия: один ритуал продлевает отпуск на коже

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вернувшись из отпуска, хочется сохранить загар подольше. Но вместо бронзового сияния уже через пару недель кожа снова становится бледной. Проблема знакома? Есть способы "зафиксировать" загар и не расставаться с летом слишком быстро.

Увлажнение — твой щит

Первое, что убивает загар, — сухость кожи. Когда не хватает влаги, запускается шелушение, и смуглый оттенок уходит вместе с обновлёнными клетками. Спасти ситуацию помогут кремы и эмульсии с маслами ши, жожоба, авокадо и алоэ. Наносить их нужно не лениво один раз вечером, а минимум дважды в день — а лучше каждый раз после душа.

Если кожа уже начала шелушиться — пора переходить на бальзамы и маски для тела. Они работают глубже и восстанавливают водный баланс. Плюс, не забывай пить: не меньше 1,5 литров воды в сутки.

Готовь тело заранее

Ровный загар не получится на неочищенной коже. За неделю-две до солнца нужно отшелушить старые клетки. Только не надо тереться жёсткими скрабами с кислотами — они делают кожу уязвимой. Лучше использовать мягкие скрабы на кремовой или гелевой основе: с овсянкой, рисовой пудрой, сахаром. Особенно тщательно прорабатывай плечи, спину, ноги.

Эта привычка поможет и после отпуска — чтобы загар "сходил" красиво, без пятен и полос.

Загорай с умом

Загар — не марафон в лежачем положении. Чтобы оттенок был ровным, двигайся: ходи по пляжу, купайся, играй. Солнце должно касаться тела равномерно, а не "выжигать" его под одним углом.

Лучшее время — до 11 утра и после 4 вечера. Днём солнце сушит кожу и повышает риск ожога. Перегретая кожа — враг любого загара.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.