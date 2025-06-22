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Тряпка-призрак, диван-шпион и другие герои зловонной мистики

1:41
Моя семья » Красота и стиль

сли по утрам вас встречает стойкий запах, напоминающий гнилую тряпку, и он упорно следует за вами при переездах, вероятно, проблема не в жилье, а в вещах. Один из эффективных способов избавиться от зловония — перестирать одежду, постельное белье и полотенца со специальным парфюмом для стирки. Обычного кондиционера может не хватить. Сразу после стирки вещи рекомендуется не оставлять в барабане, а сразу развешивать на сушку.

Половая тряпка
Фото: commons.wikimedia. org by Frank C. Müller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Половая тряпка

Следующий шаг — генеральная уборка. Все тряпки, губки и щетки лучше заменить на новые. Чаще всего виновником запаха оказывается именно кухонная ветошь. Также стоит вымыть мусорные ведра, отсеки для отходов и труднодоступные уголки, даже если кажется, что запах оттуда не идет.

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После уборки можно прибегнуть к озонированию помещения. Это не просто маскировка, как при сухом тумане, а настоящая дезинфекция воздуха. Процедура проводится только при отсутствии людей в квартире и лучше доверить её специалистам.

Полезно также провести химчистку всего текстиля: шторы, ковры, особенно тюль. Синтетические материалы, повешенные после стирки в мокром виде, нередко становятся источником запаха "сырости". Бывает, достаточно просто снять тюль и проветрить комнату, чтобы понять, в нём ли причина.

Если из старой квартиры были перевезены диваны, кресла или мягкая мебель — рекомендуется и их отправить на глубокую чистку.

Уточнения

Тря́пка — кусок материи (ткани), как правило, используемый для вытирания, уборки, очистки, мытья. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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