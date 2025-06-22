Масло, которое перезапускает рост: волосы просыпаются, как весной трава

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И пока одни тратят деньги на модные сыворотки с непонятными составами, другие возвращаются к проверенному столетиями рецепту — аюрведическому маслу на кокосовой основе. Это не магия и не TikTok-трюк. Это — натуральная формула, которая действительно работает.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Что нужно

  • 4 ст. л. кокосового масла (холодный отжим)
  • 1 ст. л. семян калонджи (черный тмин)
  • 1 ст. л. семян пажитника
  • 1 ст. л. порошка амлы
  • 1 ст. л. семян льна
  • 10-12 листьев карри
  • 2 зубчика чеснока (тонко нарезанных)
  • 1 ч. л. касторового масла

Как готовить

  • Активация ингредиентов
    Обжарьте семена и листья на сухой сковороде 2-3 минуты. Аромат должен быть мягким, травяным — не дымным.
  • Настой
    В кокосовое масло добавьте обжаренные компоненты, амлу и чеснок. Томите 7-10 минут.
  • Финальный штрих
    Остудите смесь, влейте касторовое масло, процедите и храните в тёмной бутылке при комнатной температуре.

Как использовать

Слегка подогрейте масло. Массируйте кожу головы 10 минут, распределите по длине. Оставьте минимум на час, лучше — на ночь. Смывайте мягким шампунем без сульфатов. Повторяйте 2-3 раза в неделю.

Почему работает

  • Кокосовое масло восстанавливает и питает.
  • Калонджи пробуждает "спящие" фолликулы.
  • Карри и амла укрепляют корни и защищают от поседения.
  • Лён и чеснок улучшают кровообращение и эластичность.
  • Касторовое масло отвечает за объём и плотность.

Ты не поверишь, насколько заметным может быть результат уже через пару недель. Главное — регулярность и немного терпения.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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