Масло, которое перезапускает рост: волосы просыпаются, как весной трава

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

И пока одни тратят деньги на модные сыворотки с непонятными составами, другие возвращаются к проверенному столетиями рецепту — аюрведическому маслу на кокосовой основе. Это не магия и не TikTok-трюк. Это — натуральная формула, которая действительно работает.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка заплетает волосы в косу

Что нужно

4 ст. л. кокосового масла (холодный отжим)

1 ст. л. семян калонджи (черный тмин)

1 ст. л. семян пажитника

1 ст. л. порошка амлы

1 ст. л. семян льна

10-12 листьев карри

2 зубчика чеснока (тонко нарезанных)

1 ч. л. касторового масла

Как готовить

Активация ингредиентов

Обжарьте семена и листья на сухой сковороде 2-3 минуты. Аромат должен быть мягким, травяным — не дымным.

Обжарьте семена и листья на сухой сковороде 2-3 минуты. Аромат должен быть мягким, травяным — не дымным. Настой

В кокосовое масло добавьте обжаренные компоненты, амлу и чеснок. Томите 7-10 минут.

В кокосовое масло добавьте обжаренные компоненты, амлу и чеснок. Томите 7-10 минут. Финальный штрих

Остудите смесь, влейте касторовое масло, процедите и храните в тёмной бутылке при комнатной температуре.

Как использовать

Слегка подогрейте масло. Массируйте кожу головы 10 минут, распределите по длине. Оставьте минимум на час, лучше — на ночь. Смывайте мягким шампунем без сульфатов. Повторяйте 2-3 раза в неделю.

Почему работает

Кокосовое масло восстанавливает и питает.

Калонджи пробуждает "спящие" фолликулы.

Карри и амла укрепляют корни и защищают от поседения.

Лён и чеснок улучшают кровообращение и эластичность.

Касторовое масло отвечает за объём и плотность.

Ты не поверишь, насколько заметным может быть результат уже через пару недель. Главное — регулярность и немного терпения.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.