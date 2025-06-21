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Бронзовая ловушка: где граница между красивым загаром и солнечным позором

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Лето зовёт на пляж, но вместе с тёплыми лучами приходит и головная боль: как заполучить бронзовый загар, а не ожог первой степени? Забудьте миф "сначала обгореть — потом загореть". Это билет в один конец к морщинам, пигментным пятнам и риску для здоровья кожи.

Загар
Фото: PxHere by Alessandro Caproni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

SPF — не по праздникам, а на каждый день

Солнцезащитный крем давно перестал быть "пляжным аксессуаром". Это — обязательная часть ухода. Ультрафиолет не дремлет: даже в пасмурную погоду он проходит сквозь облака, окна и одежду. Для города — SPF 30, а если планируется пляж или горы — только 50 и выше.

Минеральный или химический? Разберёмся

Химические фильтры поглощают УФ-лучи и превращают их в тепло. Они неощутимы на коже и не оставляют белых следов — идеальны под макияж. Минеральные, наоборот, отражают солнечные лучи, менее раздражают и лучше для чувствительной кожи, но могут немного выбеливать.

Как не ошибиться с нанесением

Большинство наносит слишком мало крема. На лицо — две полоски размером с фалангу пальца. На тело — количество с маленькую чашку. И не забывайте о "слепых зонах": уши, шея сзади, ноги сверху, кисти рук.

SPF не навсегда

Даже самый крутой крем теряет силу через 2-3 часа. Если плавали или потели — обновляйте обязательно. Старый флакон с запахом "химии"? Выбросьте без сожаления. Просроченный крем — не защита, а риск.

Загорать можно красиво и безопасно. Главное — немного знаний, чуть дисциплины и капля здравого смысла.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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