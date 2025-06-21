Поседеть можно не от лет, а от обеда: кто виноват и что делать

Появление первого седого волоса — как тревожный сигнал от организма. Особенно если это случается в 25 или 30 лет. Нет, дело не всегда в возрасте или наследственности. Чаще всего корни проблемы — в биохимии, питании и уровне хронического стресса.
Цвет наших волос зависит от меланина — пигмента, который вырабатывают меланоциты, расположенные в волосяных фолликулах. С годами или при определённых сбоях эти клетки снижают активность. Тогда кератин, из которого состоит волос, становится прозрачным, и мы видим седину.
Но есть важная деталь: меланин формируется из аминокислоты тирозина. А тирозин — это топливо для стрессовых гормонов. При хронической усталости и перегрузках организм расходует его не на красоту, а на выработку адреналина. Итог — волосы теряют пигмент. Плюс, со временем в фолликулах накапливается перекись водорода, которая буквально "выжигает" цвет волос, если фермент каталаза не справляется.
Он защищает белки от гликации — процесса, при котором ткани "карамелизуются" под действием сахара. Чтобы фермент работал:
Дефицит B12 — частая причина ранней седины даже у подростков.
Они — основа для синтеза меланина.
И, главное — снижайте уровень стресса. Потому что даже идеальный рацион не спасёт, если организм решит: "Лучше выжить, чем блестеть".
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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