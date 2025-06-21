Поседеть можно не от лет, а от обеда: кто виноват и что делать

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Появление первого седого волоса — как тревожный сигнал от организма. Особенно если это случается в 25 или 30 лет. Нет, дело не всегда в возрасте или наследственности. Чаще всего корни проблемы — в биохимии, питании и уровне хронического стресса.

Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Седые волосы

Как и почему седеют волосы

Цвет наших волос зависит от меланина — пигмента, который вырабатывают меланоциты, расположенные в волосяных фолликулах. С годами или при определённых сбоях эти клетки снижают активность. Тогда кератин, из которого состоит волос, становится прозрачным, и мы видим седину.

Но есть важная деталь: меланин формируется из аминокислоты тирозина. А тирозин — это топливо для стрессовых гормонов. При хронической усталости и перегрузках организм расходует его не на красоту, а на выработку адреналина. Итог — волосы теряют пигмент. Плюс, со временем в фолликулах накапливается перекись водорода, которая буквально "выжигает" цвет волос, если фермент каталаза не справляется.

Что делать, чтобы отодвинуть седину

1. Поддерживайте фермент GLO-1

Он защищает белки от гликации — процесса, при котором ткани "карамелизуются" под действием сахара. Чтобы фермент работал:

исключите резкие скачки глюкозы;

не злоупотребляйте сладостями и перекусами;

включите в рацион брокколи, цветную капусту, зелень.

2. Следите за уровнем меди и витаминов B12 и B9

Медь: орехи, какао, чечевица, устрицы.

Витамин B12: рыба, яйца, молочные продукты, добавки.

Фолат (B9): шпинат, свекла, спаржа.

Дефицит B12 — частая причина ранней седины даже у подростков.

3. Пополняйте запас тирозина и фенилаланина

Они — основа для синтеза меланина.

Тирозин: кунжут, тыквенные семечки, авокадо, миндаль.

Фенилаланин: курица, рыба, бобовые, тофу.

И, главное — снижайте уровень стресса. Потому что даже идеальный рацион не спасёт, если организм решит: "Лучше выжить, чем блестеть".

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.