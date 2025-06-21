Один вечерний ритуал — и кожа забудет, что такое жара и пигментные пятна

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждое лето этот вопрос всплывает снова: можно ли продолжать использовать ретинол, когда солнце буквально прожигает кожу? Многие опасаются, что он вызывает раздражение, шелушение и делает кожу уязвимой к ультрафиолету. Однако всё не так однозначно — при разумном подходе ретинол и лето вполне совместимы.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Ретинол под солнцем: опасность или миф

Короткий ответ — да, можно. Но с оговорками. Ретинол ускоряет обновление клеток, отшелушивает верхний слой кожи, делая её более чувствительной к УФ-лучам. Из-за этого летом возрастает риск покраснений, раздражений и пигментации. Однако, при правильном уходе всё это легко избежать.

4 правила летнего ретинола

Минимум — лучше.

Выбирайте средства с низким процентом ретинола (0,1-0,3%), особенно если только начинаете. Такие формулы мягко работают и не вызывают ожога даже в солнечное время.

Выбирайте средства с низким процентом ретинола (0,1-0,3%), особенно если только начинаете. Такие формулы мягко работают и не вызывают ожога даже в солнечное время. Только ночью.

Ультрафиолет разрушает ретинол, делая его неэффективным и раздражающим. Используйте его вечером — после умывания и перед увлажнением. За ночь кожа успеет восстановиться.

Ультрафиолет разрушает ретинол, делая его неэффективным и раздражающим. Используйте его вечером — после умывания и перед увлажнением. За ночь кожа успеет восстановиться. SPF — обязательно.

Даже если вы просто смотрите в окно — солнце достанет. Каждый день наносите крем с SPF 50. Если долго находитесь на улице — обновляйте каждые два часа.

Даже если вы просто смотрите в окно — солнце достанет. Каждый день наносите крем с SPF 50. Если долго находитесь на улице — обновляйте каждые два часа. Не забывайте про увлажнение.

Ретинол сушит кожу. Чтобы избежать шелушения, добавьте в рутину кремы с гиалуроновой кислотой, алоэ, пантенолом или церамидами. Это поможет сохранить баланс и комфорт.

Соблюдая эти советы, вы сможете наслаждаться результатами ретинола даже в самый знойный сезон — и кожа скажет вам спасибо.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый антиоксидант.



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