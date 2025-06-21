Один вечерний ритуал — и кожа забудет, что такое жара и пигментные пятна

Каждое лето этот вопрос всплывает снова: можно ли продолжать использовать ретинол, когда солнце буквально прожигает кожу? Многие опасаются, что он вызывает раздражение, шелушение и делает кожу уязвимой к ультрафиолету. Однако всё не так однозначно — при разумном подходе ретинол и лето вполне совместимы.
Короткий ответ — да, можно. Но с оговорками. Ретинол ускоряет обновление клеток, отшелушивает верхний слой кожи, делая её более чувствительной к УФ-лучам. Из-за этого летом возрастает риск покраснений, раздражений и пигментации. Однако, при правильном уходе всё это легко избежать.
Соблюдая эти советы, вы сможете наслаждаться результатами ретинола даже в самый знойный сезон — и кожа скажет вам спасибо.
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?