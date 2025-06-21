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Аромат, который пахнет отпуском: вы его наденете, и мозг уйдёт на пляж

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Когда в воздухе запах распустившихся цветов, спелых фруктов и морского бриза, хочется, чтобы и парфюм звучал в унисон. Идеальный летний аромат — это не просто запах. Это воспоминание о тёплом ветре, первом глотке просекко на террасе и прикосновении солнца к коже. Летом мы особенно остро ищем запах, который будет "нашим": лёгким, сочным, чуть солёным и абсолютно незабываемым.

Парфюм
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парфюм

Какие духи действительно передают настроение лета? Вот подборка ароматов, которые буквально пахнут отпуском.

  • Dolce & Gabbana Light Blue Capri In Love
    Как капля солнечного дня на Капри — с нотами розового грейпфрута, бергамота, жасмина и персика. Аромат начинается как игристое вино на фоне морского горизонта и завершается бархатной фруктовой нежностью.
  • Diptique L'eau des Hesperides
    Сад, полный цитрусов, заключённый в бутылку. Мандарины, лимоны, грейпфрут, листья апельсина, зелёное яблоко и тонкий мускус в базе — освежает с первого вдоха и остаётся ненавязчиво элегантным.
  • Tom Ford Private Blend Soleil Blanc
    Аромат солнца на коже. Лёгкая пряность кардамона и бергамота уступает место кокосу, жасмину и флердоранжу. Идеальный спутник, если вы хотите блистать, ничего не говоря.
  • Estée Lauder Bronze Goddess Azur
    Дух отпуска в чистом виде: лимон, мандарин, бергамот, прохладная свежесть и солнечные ассоциации. Подходит тем, кто носит солнце даже в пасмурный день.
  • Armani Acqua di Gioia
    Мятно-цитрусовая прохлада с водным аккордом. В голове сразу рисуется образ босых ног на мокром песке и спокойного прибоя. Аромат для тех, кто не боится заявить о себе.
  • Bobbi Brown Beach
    Не духи — билет в отпуск. Ностальгия по лучшим летним дням, солёные волосы, кожа после пляжа и свобода без фильтров. Чистый, личный, как ваша записная книжка с секретами.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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