Аромат, который пахнет отпуском: вы его наденете, и мозг уйдёт на пляж

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Когда в воздухе запах распустившихся цветов, спелых фруктов и морского бриза, хочется, чтобы и парфюм звучал в унисон. Идеальный летний аромат — это не просто запах. Это воспоминание о тёплом ветре, первом глотке просекко на террасе и прикосновении солнца к коже. Летом мы особенно остро ищем запах, который будет "нашим": лёгким, сочным, чуть солёным и абсолютно незабываемым.

Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парфюм

Какие духи действительно передают настроение лета? Вот подборка ароматов, которые буквально пахнут отпуском.

Dolce & Gabbana Light Blue Capri In Love

Как капля солнечного дня на Капри — с нотами розового грейпфрута, бергамота, жасмина и персика. Аромат начинается как игристое вино на фоне морского горизонта и завершается бархатной фруктовой нежностью.

Как капля солнечного дня на Капри — с нотами розового грейпфрута, бергамота, жасмина и персика. Аромат начинается как игристое вино на фоне морского горизонта и завершается бархатной фруктовой нежностью. Diptique L'eau des Hesperides

Сад, полный цитрусов, заключённый в бутылку. Мандарины, лимоны, грейпфрут, листья апельсина, зелёное яблоко и тонкий мускус в базе — освежает с первого вдоха и остаётся ненавязчиво элегантным.

Сад, полный цитрусов, заключённый в бутылку. Мандарины, лимоны, грейпфрут, листья апельсина, зелёное яблоко и тонкий мускус в базе — освежает с первого вдоха и остаётся ненавязчиво элегантным. Tom Ford Private Blend Soleil Blanc

Аромат солнца на коже. Лёгкая пряность кардамона и бергамота уступает место кокосу, жасмину и флердоранжу. Идеальный спутник, если вы хотите блистать, ничего не говоря.

Аромат солнца на коже. Лёгкая пряность кардамона и бергамота уступает место кокосу, жасмину и флердоранжу. Идеальный спутник, если вы хотите блистать, ничего не говоря. Estée Lauder Bronze Goddess Azur

Дух отпуска в чистом виде: лимон, мандарин, бергамот, прохладная свежесть и солнечные ассоциации. Подходит тем, кто носит солнце даже в пасмурный день.

Дух отпуска в чистом виде: лимон, мандарин, бергамот, прохладная свежесть и солнечные ассоциации. Подходит тем, кто носит солнце даже в пасмурный день. Armani Acqua di Gioia

Мятно-цитрусовая прохлада с водным аккордом. В голове сразу рисуется образ босых ног на мокром песке и спокойного прибоя. Аромат для тех, кто не боится заявить о себе.

Мятно-цитрусовая прохлада с водным аккордом. В голове сразу рисуется образ босых ног на мокром песке и спокойного прибоя. Аромат для тех, кто не боится заявить о себе. Bobbi Brown Beach

Не духи — билет в отпуск. Ностальгия по лучшим летним дням, солёные волосы, кожа после пляжа и свобода без фильтров. Чистый, личный, как ваша записная книжка с секретами.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.



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