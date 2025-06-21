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Гиалуронка оживляет кожу — и распухает лицо: всё зависит от одного глотка

2:10
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Гиалуроновая кислота — мощный бьюти-союзник, без которого не обходится ни один крем, сыворотка или инъекция. Но вот парадокс: когда начинаешь пить её в виде БАДов, вместо сияющей кожи часто получаешь утренние отёки. Что пошло не так?

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

На самом деле, всё дело в режиме и нюансах приёма. Если соблюдать простые правила, гиалуроновая кислота не только не вызовет неприятных последствий, но и даст коже именно тот эффект, которого ждёшь.

Зачем нужен гиалурон

Этот компонент — важнейший "строительный материал" для суставов, соединительных тканей, глаз, нервной системы и, конечно, кожи. Он помогает удерживать влагу, снижает испарение и отвечает за тонус, эластичность и "наполненность" лица.

Когда гиалурона становится меньше, кожа теряет упругость, появляется сухость и ощущение стянутости. Приём добавки помогает вернуть баланс влаги, но только если всё делать правильно.

Как избежать отёков

Оптимальная суточная доза — 150-200 мг. Главное правило: принимать её нужно утром, во время еды. Приём на ночь — почти гарантированный билет к припухшему лицу с утра.

Немаловажно и то, с чем сочетать гиалурон: его рекомендуют совмещать с физической активностью и питьевым режимом. Без воды и движения действовать он не будет — только нагрузит почки.

Нельзя увеличивать дозу самовольно. Если организм не справляется с выведением лишней жидкости, отеки и неприятные реакции не заставят себя ждать.

Гиалурон и коллаген: вместе — лучше

Многие совмещают гиалуронку с коллагеном — это вполне допустимо. Причём, чтобы избежать утренней отёчности, лучше распределить приём: гиалуроновую кислоту — утром, коллаген — вечером.

Есть и ещё один важный нюанс: не стоит принимать гиалурон за 1-2 дня до инвазивных процедур — он может усилить отёчность и повысить риск аллергии. Возобновлять приём стоит через пару дней после процедуры.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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