Этот нежный оттенок уже завоевал подиумы — и ваш шкаф может быть следующим

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2:15
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о летнем гардеробе, на ум сразу приходят яркие, сочные цвета. Но в 2025-м году мода делает разворот — от крика к нежности. Вместо привычной палитры дизайнеры делают ставку на мягкие, пастельные тона.

Розовое платье
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовое платье

Стилист и художник по костюму Мария Дарина отмечает: в этом сезоне в фаворе небесно-голубой, кремово-лимонный, фисташковый, сливочное масло и нежно-розовый. Эти цвета уже можно увидеть в коллекциях даже тех брендов, что раньше тяготели к минимализму.

Летняя палитра и стиль пастораль

Модные оттенки отлично сочетаются со стилями кантри и пастораль, которые неожиданно стали хитом сезона. Лёгкие голубые платья, розовые юбки, лимонные блузки, мятные жакеты и пальто — всё это уже в витринах магазинов.

Особенность тренда — сочетание мягкой цветовой гаммы с женственными силуэтами и лёгкими тканями. Даже те, кто раньше избегал "зефирности", начинают пробовать образ в духе утончённой нежности.

Как сочетать модные цвета

Трендовые пастели идеально "дружат" между собой. Их можно смело миксовать в одном образе: голубой с лимонным, фисташка с розовым, сливочное масло с белым. В качестве базовой палитры для обуви и аксессуаров подойдут шоколадный, карамельный, слоновая кость, белое золото и жемчужный.

"Продуманный образ всегда складывается из деталей", — подчёркивает Мария.

Именно оттенки обуви и аксессуаров задают глубину и делают даже простой наряд эффектным.

А если хочется контраста

Тем, кому не по душе "зефирная" эстетика, стоит присмотреться к палитре сафари: оливковый, корица, песок, хаки, древесный. Отлично впишутся и насыщенные акценты: коралловый, оранжевый, бронзовый, бирюза, античное золото и серебро.

Особенно эффектно такие оттенки смотрятся с украшениями в этностиле — колье, серьги или браслеты с вкраплениями лазурита и бирюзы добавят образу глубины и характера.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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