Эффект ластика: как стереть лишнее под челюстью без боли и скальпеля

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Второй подбородок — не приговор, а вызов, на который у современной косметологии есть чёткий ответ. Гены, возраст, особенности строения — всё это может повлиять на формирование лишнего объёма в подчелюстной зоне. Но если подойти к делу с умом, результат не заставит себя ждать.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Липолитики: уколы, которые тают жир

Инъекции липолитиков — метод с быстрым эффектом. Препараты делятся на прямые и непрямые: вторые действуют мягче, не вызывая сильных отёков, зато требуют терпения. Прямые сжигают жир быстрее, но дают временные побочные эффекты — жжение и отёчность. Чтобы увидеть результат, нужно пройти курс инъекций (раз в 1-2 недели) и строго соблюдать рекомендации специалиста.

Контурная пластика: акценты без хирургии

Филлеры с гиалуроновой кислотой не убирают жир, но умеют подчёркивать линию подбородка и "рисовать" более чёткий профиль. В некоторых протоколах используются дополнительные препараты, стимулирующие выработку коллагена, что делает кожу плотнее и упругее. Эффект держится до года.

Аппараты в действии: от RF до ультразвука

Когда не хочется уколов, на помощь приходят технологии. Радиочастотный лифтинг, ультразвук, фракционный лазер — каждый из методов направлен на стимуляцию коллагена и подтяжку кожи. Процедуры не требуют восстановления и работают в курсе. После 3-5 сеансов можно ожидать чёткий овал и уменьшение объёма в области подбородка.

Массаж как усилитель результата

Японские, вакуумные и буккальные массажи хороши как поддержка. Они активизируют лимфоток, выводят лишнюю жидкость, улучшают тонус мышц. Но самостоятельно с задачей не справятся — лучше включать в комплексный подход.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.