Жаркий воздух, сверкающие витрины, море и суета — в Дубае лето пахнет не просто солнцем. Для кого-то это цитрусы на рассвете, для кого-то — тёплая ваниль вечера. Аромат здесь давно стал больше, чем просто запах. Он — отражение характера, настроение дня, память на коже.
Для Брайана де Грасиа, живущего в Дубае с 2009 года, лето начинается с аромата. В этом сезоне он выбирает M5 от Michael Cinco — свежий, яркий и удивительно гибкий.
"Именно этот лимонный аромат заставил меня надеть парфюмированную воду M5 от Michael Cinco”, — говорит Брайан.
В его любимом парфюме сочетаются пикантные цитрусы, розовый перец, персик и личи. Он описывает его как "чистый, универсальный и живой": подходит и для кофе в полдень, и для вечернего выхода в клуб.
Летом Брайан неизменно тянется к цитрусовым и фруктовым нотам — они бодрят, но не давят. Главное — найти тот баланс, когда свежесть соседствует с уютом. По его словам, именно так работает M5:
"Это как лёгкий ветерок после заката или прогулка по теплому асфальту в шортах и кедах”.
Но главное в аромате — воспоминания.
Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.
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Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.