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Фрукт с эффектом фотошопа: съеден — и живот втянут, и кожа сияет

1:50
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Абрикос — не просто вкус лета, это настоящая находка для тех, кто заботится о здоровье, коже и настроении. За его бархатистой кожурой скрываются неожиданные свойства, от которых выигрывает не только пищеварение, но и внешний вид.

Персики
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Персики

Улучшает пищеварение и микрофлору

Этот фрукт богат пектином и целлюлозой — двумя видами клетчатки, которые мягко стимулируют кишечник. Сухофрукты в этом плане особенно полезны. Кроме того, абрикосы действуют как пребиотики — питают "хорошие" бактерии в кишечнике и способствуют их росту. Это влияет не только на пищеварение, но и на когнитивные функции — через выработку веществ, снижающих воспаления и поддерживающих мозг.

Спасает от отеков и тяжести

Летом задержка воды — обычное дело. Благодаря высокому содержанию калия абрикос помогает мягко выводить лишнюю жидкость. Главное — не переусердствовать с количеством клетчатки, иначе эффект будет обратным.

Скрытое оружие для ровного загара

Один из главных бонусов — насыщенность бета-каротином. Он помогает коже адаптироваться к солнцу, ускоряет выработку меланина и снижает риск ожогов. С таким союзником загар будет ровнее и держаться дольше.

Помощь при вздутии

Несмотря на сладость, абрикос почти не содержит фруктозу, что делает его подходящим для чувствительного кишечника. А органические кислоты в составе активизируют выработку ферментов и поддерживают лёгкость после еды.

Простая польза без усилий

Идеальный перекус, заменяющий десерт и насыщающий витаминами. Особенно, если цель — лёгкость, блеск в глазах и здоровье изнутри.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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