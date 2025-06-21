Эффект салона за копейки: когда домашний уход оказывается сильнее рекламы

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Ты удивишься, но кожа наших бабушек сияла не хуже, чем после дорогого ухода. Без кремов, сывороток и косметических процедур — только с помощью простых ингредиентов, которые легко найти на кухне. Хотите так же? Тогда попробуйте вернуть коже упругость и блеск с помощью этих домашних рецептов.

Эфирные масла
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Эфирные масла
  • Оливковое масло + массаж: дуэт для тонуса
    Разогрей немного оливкового масла — буквально до тёплого состояния — и нанеси на тело массирующими движениями. Особое внимание — животу, бёдрам и ягодицам. Подожди 20 минут, затем смой. Масло увлажняет, а массаж активизирует кровоток и подтягивает кожу.
  • Лимон + сода: чистая кожа без усилий
    Смешай 1 ст. л. соды и сок половины лимона. Аккуратно нанеси на участки с потерей тонуса, помассируй, смой. После — не забудь увлажняющий крем. Такой скраб мягко обновляет и сужает поры.
  • Кофейный скраб: антицеллюлит и упругость
    Смешай 3 ст. л. молотого кофе, ложку масла (оливкового или кокосового) и немного горячей воды. Массируй кожу круговыми движениями, особенно проблемные зоны. Через 5-10 минут смой. Повторяй 1-2 раза в неделю.
  • Йогурт + мёд: питание и укрепление
    Смешай 2 ложки натурального йогурта и 1 ложку мёда. Нанеси на руки, живот, бёдра — подержи 15 минут, смой тёплой водой. Делай маску дважды в неделю, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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