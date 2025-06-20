Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти интерьерные привычки из 90-х мешают вашему дому выглядеть стильно
Этим летом лучше обойти стороной: куда в Италии не стоит ехать из-за туристического хаоса
Форма, которая притягивает взгляды: как выбрать люстру, чтобы интерьер ожил
Матча и пилатес на коврике: этот способ сделает фитнес увлекательным для женщин
Забудьте про скучные рулетики: 10 нестандартных способов свернуть блины и удивить гостей подачей
Легкий трюк с горчицей, который отпугнет прожорливых вредителей от капусты раз и навсегда
Аутизм: первые тревожные признаки, которые не стоит игнорировать родителям
Как искусственный интеллект придумает идеальные оттенки: тайна помады, объединяющей три цвета
Не только для бороды: 8 хитростей с пеной для бритья, о которых мало кто знает

Пять стрижек, которые стирают паспортный возраст быстрее фотошопа

2:13
Моя семья » Красота и стиль
Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

Как сделать лицо моложе, не прибегая к инъекциям? Иногда достаточно просто сменить стрижку.

Правильная форма волос может не только скрыть возраст, но и подчеркнуть свежесть, добавить динамики и визуально смягчить черты. И да, для этого не обязательно кардинально менять имидж — достаточно найти свой вариант среди модных и практичных стрижек.

5 омолаживающих стрижек 2025 года

  • Асимметричный длинный боб
    Он остаётся на пике популярности. Лаконичный, стильный, с разной длиной прядей — сзади короче, спереди длиннее. Такой крой придаёт объём и лёгкость, вытягивает лицо и делает образ живым. Отличный выбор для тех, кто ценит стиль без лишних хлопот: форма сохраняется даже по мере отрастания.
  • Средняя ступенчатая стрижка
    Волосы до плеч с мягкими слоями создают движение, не перегружая образ. Универсальный вариант для прямых и волнистых волос. Особенно хорошо смотрится на овальных и квадратных лицах, делая их мягче и моложе.
  • Стрижка пикси
    Короткая, дерзкая, подчёркивающая глаза и скулы. Подходит тем, кто не боится экспериментов и хочет быстро освежить образ. Удобна в уходе и идеально вписывается в активный образ жизни.
  • Боковая челка
    Лёгкое, но заметное изменение. Удлиняет лицо, смягчает линии и придаёт утончённости. Хорошо сочетается с любой длиной волос. Особенно идёт обладательницам круглого или квадратного лица.
  • Shaggy-крой (лохматый)
    Нарочито небрежные слои и мягкий объём — всё, что нужно для непринуждённого, молодого образа. Идеален для волнистых и вьющихся волос, создаёт текстуру и визуальный эффект лёгкости.

Как выбрать свою стрижку

Ориентируйся на:

  • форму лица,
  • структуру волос,
  • ритм жизни.

Короткие варианты — практичны, средние и длинные — универсальны и позволяют больше вариаций. Главное — выбрать стрижку, которая поможет чувствовать себя увереннее и выглядеть свежо.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Домашние животные
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин Аудио 
Популярное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное

Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?

В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Последние материалы
Ласка важнее витаминов: неожиданный секрет кошачьего здоровья
Не помню, что происходило: Летучая рассказала о гипнозе цыганки, укравшей все её деньги
Сарай больше не про лопаты: вот что делают дачники и вызывают зависть у соседей
Мамины будни: почему дочь Виталины Цымбалюк-Романовской плачет в машине
Подо льдом скрывалась целая долина: в Антарктиде нашли мир, которому 30 миллионов лет
Питомец стал другим: поведение, которое говорит о скрытом стрессе
Зелёная стрелка, штраф и недоумение: как работает самый странный сигнал
Забудьте о 10 000 шагов в день: японская ходьба – новый вирусный тренд
Ставка 8% — новый шаг для сельхозпроизводителей: техника станет доступнее
Криштиану Роналду и истинные сокровища Мадейры: узнайте, что вас ожидает на этом острове
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.