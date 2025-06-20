Пять стрижек, которые стирают паспортный возраст быстрее фотошопа

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Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина улыбается

Как сделать лицо моложе, не прибегая к инъекциям? Иногда достаточно просто сменить стрижку.

Правильная форма волос может не только скрыть возраст, но и подчеркнуть свежесть, добавить динамики и визуально смягчить черты. И да, для этого не обязательно кардинально менять имидж — достаточно найти свой вариант среди модных и практичных стрижек.

5 омолаживающих стрижек 2025 года

Асимметричный длинный боб

Он остаётся на пике популярности. Лаконичный, стильный, с разной длиной прядей — сзади короче, спереди длиннее. Такой крой придаёт объём и лёгкость, вытягивает лицо и делает образ живым. Отличный выбор для тех, кто ценит стиль без лишних хлопот: форма сохраняется даже по мере отрастания.

Он остаётся на пике популярности. Лаконичный, стильный, с разной длиной прядей — сзади короче, спереди длиннее. Такой крой придаёт объём и лёгкость, вытягивает лицо и делает образ живым. Отличный выбор для тех, кто ценит стиль без лишних хлопот: форма сохраняется даже по мере отрастания. Средняя ступенчатая стрижка

Волосы до плеч с мягкими слоями создают движение, не перегружая образ. Универсальный вариант для прямых и волнистых волос. Особенно хорошо смотрится на овальных и квадратных лицах, делая их мягче и моложе.

Волосы до плеч с мягкими слоями создают движение, не перегружая образ. Универсальный вариант для прямых и волнистых волос. Особенно хорошо смотрится на овальных и квадратных лицах, делая их мягче и моложе. Стрижка пикси

Короткая, дерзкая, подчёркивающая глаза и скулы. Подходит тем, кто не боится экспериментов и хочет быстро освежить образ. Удобна в уходе и идеально вписывается в активный образ жизни.

Короткая, дерзкая, подчёркивающая глаза и скулы. Подходит тем, кто не боится экспериментов и хочет быстро освежить образ. Удобна в уходе и идеально вписывается в активный образ жизни. Боковая челка

Лёгкое, но заметное изменение. Удлиняет лицо, смягчает линии и придаёт утончённости. Хорошо сочетается с любой длиной волос. Особенно идёт обладательницам круглого или квадратного лица.

Лёгкое, но заметное изменение. Удлиняет лицо, смягчает линии и придаёт утончённости. Хорошо сочетается с любой длиной волос. Особенно идёт обладательницам круглого или квадратного лица. Shaggy-крой (лохматый)

Нарочито небрежные слои и мягкий объём — всё, что нужно для непринуждённого, молодого образа. Идеален для волнистых и вьющихся волос, создаёт текстуру и визуальный эффект лёгкости.

Как выбрать свою стрижку

Ориентируйся на:

форму лица,

структуру волос,

ритм жизни.

Короткие варианты — практичны, средние и длинные — универсальны и позволяют больше вариаций. Главное — выбрать стрижку, которая поможет чувствовать себя увереннее и выглядеть свежо.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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