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Кожа сбежала с пяток? План спасения есть, и он не из салона

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это не только открытая обувь, но и открытые проблемы. Даже самые удобные шлёпанцы и босоножки могут стать причиной сухости, натёртостей и неприятного ощущения стянутости. Всё из-за пыли, жары и постоянного трения, особенно если обувь не фиксирует пятку. В итоге кожа грубеет, темнеет и становится уязвимой. Исправить ситуацию помогут простые ежедневные ритуалы.

Босоножки
Фото: Designed be Freepik by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Босоножки

Сразу после улицы — в ванночку

Первое, что стоит сделать, вернувшись домой, — ополоснуть ноги. Даже пара минут под тёплой водой смоет пыль и предотвратит воспаления, если уже есть трещинки. В идеале — полноценная ванночка с солью или мягкими смягчающими добавками.

Скраб — друг пятки

Даже если пемзу советуют использовать не чаще пары раз в месяц, лёгкий скраб разрешён до трёх раз в неделю. Особенно удобен он в душе — быстро, просто и без риска травмировать кожу. Главное — не забыть про пятки, даже если они не кажутся проблемными.

Увлажнение с эффектом

Обычного крема может быть недостаточно. В сезон открытой обуви лучше выбирать средства с мочевиной от 10% и выше — они и смягчат, и помогут обновлению клеток. Эффект становится заметен уже через несколько применений.

Компрессы на ночь

Если пятки успели потрескаться, выручат ночные процедуры. Силиконовые накладки или просто носки помогут удержать крем на коже, а если использовать диск с увлажняющим раствором — усилят восстановление. Утром кожа станет заметно мягче.

Мелочи, которые работают

Хождение босиком по дому кажется безобидной привычкой, но она только усиливает сухость. А вот мягкие стельки в обуви или силиконовые подушечки помогают снизить нагрузку на стопу, особенно если ты долго в движении или носишь новый тип обуви.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни. Состоит из пяточной кости (Calcaneus), расположенных на ней жировых тканей и кожи. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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