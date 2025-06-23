Когда косметика вредит: уход, от которого стоит отказаться при шелушении

Шелушение кожи на лице — неприятный сюрприз, особенно в холодное время года. Кажется, что достаточно просто нанести побольше крема — и всё пройдёт. Но если действовать неправильно, можно только усугубить ситуацию.
Есть несколько распространённых причин:
Сухой тип кожи, особенно в зимний сезон
Мороз, ветер, сухой воздух от обогревателей
Солнечные ожоги или кожные заболевания
Гормональные сбои и проблемы со щитовидкой
Слишком агрессивный уход — умывания, скрабы, кислотные средства
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.