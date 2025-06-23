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Когда косметика вредит: уход, от которого стоит отказаться при шелушении

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Шелушение кожи на лице — неприятный сюрприз, особенно в холодное время года. Кажется, что достаточно просто нанести побольше крема — и всё пройдёт. Но если действовать неправильно, можно только усугубить ситуацию.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Почему кожа шелушится

Есть несколько распространённых причин:

  • Сухой тип кожи, особенно в зимний сезон

  • Мороз, ветер, сухой воздух от обогревателей

  • Солнечные ожоги или кожные заболевания

  • Гормональные сбои и проблемы со щитовидкой

  • Слишком агрессивный уход — умывания, скрабы, кислотные средства

Как спасти кожу

  • Увлажнение — главное оружие. Но выбирайте средства без отдушек и спирта.
  • Защита от солнца нужна даже зимой: ультрафиолет сушит и травмирует кожу.
  • Пейте воду — минимум 1,5-2 литра в день.
  • Обратитесь к врачу, если шелушение не проходит — особенно если оно сопровождается зудом, покраснением или трещинами.

Чего категорически нельзя делать

  • Не сдирайте чешуйки! Это только травмирует кожу ещё сильнее.
  • Не умывайтесь слишком часто и не принимайте долгих горячих ванн — максимум 10-15 минут, и только тёплая вода.
  • Откажитесь от агрессивной косметики — особенно с кислотами, ретинолом, спиртом.
  • Скрабы и щётки — под запретом. Они усиливают раздражение и сушат кожу.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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