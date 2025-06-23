Когда косметика вредит: уход, от которого стоит отказаться при шелушении

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шелушение кожи на лице — неприятный сюрприз, особенно в холодное время года. Кажется, что достаточно просто нанести побольше крема — и всё пройдёт. Но если действовать неправильно, можно только усугубить ситуацию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Почему кожа шелушится

Есть несколько распространённых причин:

Сухой тип кожи, особенно в зимний сезон

Мороз, ветер, сухой воздух от обогревателей

Солнечные ожоги или кожные заболевания

Гормональные сбои и проблемы со щитовидкой

Слишком агрессивный уход — умывания, скрабы, кислотные средства

Как спасти кожу

Увлажнение — главное оружие. Но выбирайте средства без отдушек и спирта.

— главное оружие. Но выбирайте средства без отдушек и спирта. Защита от солнца нужна даже зимой: ультрафиолет сушит и травмирует кожу.

нужна даже зимой: ультрафиолет сушит и травмирует кожу. Пейте воду — минимум 1,5-2 литра в день.

— минимум 1,5-2 литра в день. Обратитесь к врачу, если шелушение не проходит — особенно если оно сопровождается зудом, покраснением или трещинами.

Чего категорически нельзя делать

Не сдирайте чешуйки! Это только травмирует кожу ещё сильнее.

Это только травмирует кожу ещё сильнее. Не умывайтесь слишком часто и не принимайте долгих горячих ванн — максимум 10-15 минут, и только тёплая вода.

и не принимайте долгих горячих ванн — максимум 10-15 минут, и только тёплая вода. Откажитесь от агрессивной косметики — особенно с кислотами, ретинолом, спиртом.

— особенно с кислотами, ретинолом, спиртом. Скрабы и щётки — под запретом. Они усиливают раздражение и сушат кожу.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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