Убирает стресс и целлюлит: домашняя процедура, которую стоит попробовать каждой

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Заботиться о себе — это не обязательно часами сидеть в салонах. Иногда лучший SPA — это уединение, любимая музыка и… плитка шоколада. Нет, не для того, чтобы съесть (хотя можно и так), а чтобы устроить себе роскошное обёртывание прямо дома.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

Почему именно шоколад

Шоколад — это не только десерт, но и настоящий косметический эликсир:

подтягивает кожу и помогает в борьбе с целлюлитом

улучшает кровообращение

насыщает кожу антиоксидантами

и, конечно, радует мозг гормонами счастья

Приятное, полезное и ни капли мучительное удовольствие — что ещё нужно?

Как сделать шоколадное обёртывание дома

1. Вам понадобится:

плитка натурального чёрного шоколада (от 70% какао) — 100 г

несколько капель оливкового масла

пищевая плёнка

спокойная музыка, свечи и полчаса тишины (по желанию)

2. Растапливаем шоколад

Поломайте плитку и отправьте её на водяную баню. Когда масса станет шелковистой, добавьте немного оливкового масла — это усилит эффект и добавит коже мягкости.

3. Наносим смесь

Тёплый шоколад (не горячий!) аккуратно нанесите на "проблемные зоны" — обычно это бёдра, живот, руки. Можно воспользоваться кисточкой или просто руками.

4. Оборачиваемся

Заверните обработанные участки в пищевую плёнку. Включите приятную музыку, устройтесь поудобнее и расслабьтесь на 30-40 минут. Можно укутаться в тёплое одеяло — тепло усилит действие шоколада.

5. Смываем и наслаждаемся

По истечении времени смойте шоколад тёплой водой и нанесите на тело увлажняющий крем. Кожа станет мягкой, бархатистой, а настроение — будто после хорошего отпуска.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.





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