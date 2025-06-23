Убирает стресс и целлюлит: домашняя процедура, которую стоит попробовать каждой

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Заботиться о себе — это не обязательно часами сидеть в салонах. Иногда лучший SPA — это уединение, любимая музыка и… плитка шоколада. Нет, не для того, чтобы съесть (хотя можно и так), а чтобы устроить себе роскошное обёртывание прямо дома.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Почему именно шоколад

Шоколад — это не только десерт, но и настоящий косметический эликсир:

  • подтягивает кожу и помогает в борьбе с целлюлитом

  • улучшает кровообращение

  • насыщает кожу антиоксидантами

  • и, конечно, радует мозг гормонами счастья

Приятное, полезное и ни капли мучительное удовольствие — что ещё нужно?

Как сделать шоколадное обёртывание дома

1. Вам понадобится:

  • плитка натурального чёрного шоколада (от 70% какао) — 100 г

  • несколько капель оливкового масла

  • пищевая плёнка

  • спокойная музыка, свечи и полчаса тишины (по желанию)

2. Растапливаем шоколад
Поломайте плитку и отправьте её на водяную баню. Когда масса станет шелковистой, добавьте немного оливкового масла — это усилит эффект и добавит коже мягкости.

3. Наносим смесь
Тёплый шоколад (не горячий!) аккуратно нанесите на "проблемные зоны" — обычно это бёдра, живот, руки. Можно воспользоваться кисточкой или просто руками.

4. Оборачиваемся
Заверните обработанные участки в пищевую плёнку. Включите приятную музыку, устройтесь поудобнее и расслабьтесь на 30-40 минут. Можно укутаться в тёплое одеяло — тепло усилит действие шоколада.

5. Смываем и наслаждаемся
По истечении времени смойте шоколад тёплой водой и нанесите на тело увлажняющий крем. Кожа станет мягкой, бархатистой, а настроение — будто после хорошего отпуска.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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