Убирает стресс и целлюлит: домашняя процедура, которую стоит попробовать каждой

Заботиться о себе — это не обязательно часами сидеть в салонах. Иногда лучший SPA — это уединение, любимая музыка и… плитка шоколада. Нет, не для того, чтобы съесть (хотя можно и так), а чтобы устроить себе роскошное обёртывание прямо дома.
Шоколад — это не только десерт, но и настоящий косметический эликсир:
подтягивает кожу и помогает в борьбе с целлюлитом
улучшает кровообращение
насыщает кожу антиоксидантами
и, конечно, радует мозг гормонами счастья
Приятное, полезное и ни капли мучительное удовольствие — что ещё нужно?
1. Вам понадобится:
плитка натурального чёрного шоколада (от 70% какао) — 100 г
несколько капель оливкового масла
пищевая плёнка
спокойная музыка, свечи и полчаса тишины (по желанию)
2. Растапливаем шоколад
Поломайте плитку и отправьте её на водяную баню. Когда масса станет шелковистой, добавьте немного оливкового масла — это усилит эффект и добавит коже мягкости.
3. Наносим смесь
Тёплый шоколад (не горячий!) аккуратно нанесите на "проблемные зоны" — обычно это бёдра, живот, руки. Можно воспользоваться кисточкой или просто руками.
4. Оборачиваемся
Заверните обработанные участки в пищевую плёнку. Включите приятную музыку, устройтесь поудобнее и расслабьтесь на 30-40 минут. Можно укутаться в тёплое одеяло — тепло усилит действие шоколада.
5. Смываем и наслаждаемся
По истечении времени смойте шоколад тёплой водой и нанесите на тело увлажняющий крем. Кожа станет мягкой, бархатистой, а настроение — будто после хорошего отпуска.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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