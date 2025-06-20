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Пудра до тональника? Да, и это изменит всё, что ты знала о макияже

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Летний зной и бешеный ритм жизни делают даже короткую прогулку марафоном. Хочется свежести, а не липкой кожи, сбившейся причёски и потёртого макияжа. И если ты уже нашла дезодорант мечты — не оставляет следов, не конфликтует с парфюмом и работает как швейцарские часы — поздравляем. Но этого мало.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Ощущение чистоты зависит не только от подмышек. Настоящая летняя защита — это стратегия: от волос до подбородка. А значит, пора пересмотреть бьюти-рутину.

Волосы требуют особого подхода

Жара, духота и влажность могут испортить прическу быстрее, чем ты дойдёшь до остановки. Даже если волосы убраны в пучок — это не спасает от пота. Вот что стоит учесть:

  • Выбирай лёгкие средства. Старайся избегать ухода с плотными маслами: они перегружают кожу головы, забивают поры и провоцируют потливость.
  • Двойное мытьё - must-have. Первый заход смоет пыль и укладку, второй — излишки кожного сала, которое летом вырабатывается быстрее.
  • Минимум несмывашек. Чем меньше тяжёлых текстур — тем дольше сохраняется объём.

Обратный макияж — спасение в жару

Макияж в 30-градусную жару — настоящее испытание. Но визажистка Тиша Томпсон делится лайфхаком: просто поменяй порядок нанесения средств.

"После очищения и базового ухода я наношу праймер, затем сразу закрепляю его пудрой. Только потом использую тон и кремовые продукты. Это позволяет макияжу держаться весь день", — говорит Тиша.

Не только дезодорант

Эксперты уверены: уход должен касаться и тела, и лица. Освежающие спреи, антиперспиранты для стоп и даже мисты для кожи головы могут стать настоящими спасителями в жару. Легкие формулы, простые решения — и лето больше не пугает.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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