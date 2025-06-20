Белые пятна на теле? Загар можно приручить — если знать как

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вернувшись с отпуска, мы привозим не только фото на фоне моря, но и… злополучные светлые полоски от лямок купальника или футболки. Вроде и загар есть, но выглядит он, мягко говоря, неидеально. Паниковать не стоит — есть несколько проверенных способов, как быстро и безопасно вернуть коже однородный оттенок.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в розовом

1. Пилинг: первый шаг к ровной коже

Мягкое отшелушивание — обязательный этап. Оно убирает ороговевшие клетки и подготавливает поверхность к следующему уходу. Особенно важно сделать пилинг, если вы решите использовать автозагар — иначе результат будет пятнистым. Лучшие средства — с молочной или гликолевой кислотой, либо натуральные скрабы с овсянкой и сахаром. Главное — не переусердствовать: после солнца кожа особенно чувствительна.

2. Автозагар: точечный подход

Наносите автозагар не на всё тело, а только на светлые участки. Чтобы избежать резких переходов, сначала увлажните загорелые зоны кремом, а затем аккуратно распределите средство на "пробелы". Для мягкого результата можно смешать автозагар с лосьоном. После процедуры не стоит сразу одеваться и выходить на солнце — дайте средству впитаться в течение 6-8 часов.

3. Солнце: натуральное выравнивание

Если погода позволяет, откройте солнцу только светлые зоны на 15-20 минут в день. Загорелые участки при этом лучше прикрыть кремом с SPF. Эффект получится мягким и естественным, а риск обгореть — минимальным.

4. Солярий: быстрая помощь

Современные солярии — уже не страшилка из 2000-х, а вполне разумный способ добиться ровного оттенка кожи. Короткие сеансы (по 5-6 минут) можно повторять каждые пару дней. Для усиления эффекта выбирайте кремы с натуральными компонентами — морковью, папайей, кокосом.

5. Косметика: быстрый результат

Если времени нет совсем, декоративные средства выручат. Бронзеры, стойкие кремы и спреи помогут замаскировать неровности на плечах, зоне декольте и лице. Для долгосрочного эффекта подойдут осветляющие маски и сыворотки.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.



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