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Эффект утренней росы: макияж, который оживит даже самую уставшую кожу

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Макияж с ягодными нотками — больше не просто тренд, а полноценный образ, сочетающий романтику и легкую дерзость. Вишневые, малиновые, клубничные и черничные оттенки завоевали косметички — и не зря. Такой макияж выглядит натурально, свежо и эффектно. Главное — правильно расставить акценты.

Спящая девушка с красивым макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящая девушка с красивым макияжем

Сияющая кожа — основа всего

Прежде чем брать в руки тени и помады, стоит привести в порядок кожу. Пилинг или увлажняющая маска помогут вернуть ей гладкость и свет. Лучше использовать легкий тональный крем или BB-флюид, чтобы кожа осталась "живой" и не превратилась в маску. Она должна быть бархатной и светящейся — как персик.

Губы — звезда образа

Центральный элемент ягодного макияжа — губы. Но не глянец и не строгий контур, а мягкие "зацелованные" границы, будто вы только что ели вишню. Подойдут тинты, кремовые помады, которые можно нанести подушечками пальцев и немного припудрить. Малиновый, ежевичный, клюквенный — выбирайте оттенок по настроению.

Щеки с летним румянцем

Румянец — не только на щеках. Наносите его от яблочек до висков, затрагивая переносицу. Это придаёт лицу эффект легкого солнечного перегрева или смущения. Лучше всего работают кремовые текстуры — они сливаются с кожей и выглядят естественно. Оттенки — от клубники до арбуза.

Глаза — фон, не фокус

В этом макияже глаза лишь дополняют образ. Никаких смоки и чётких стрелок. Розовые или персиковые тени, аккуратные брови и минимум туши — достаточно. А если хотите идеальную гармонию, используйте тот же тинт, что и для губ, на веках.

Финальный штрих — текстура

Ягодный макияж не терпит сухости. Легкий блеск, будто утренняя роса, должен быть везде — на губах, скулах, носу. Капля хайлайтера с влажным финишем — и вы светитесь изнутри.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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