Эффект утренней росы: макияж, который оживит даже самую уставшую кожу

Макияж с ягодными нотками — больше не просто тренд, а полноценный образ, сочетающий романтику и легкую дерзость. Вишневые, малиновые, клубничные и черничные оттенки завоевали косметички — и не зря. Такой макияж выглядит натурально, свежо и эффектно. Главное — правильно расставить акценты.
Прежде чем брать в руки тени и помады, стоит привести в порядок кожу. Пилинг или увлажняющая маска помогут вернуть ей гладкость и свет. Лучше использовать легкий тональный крем или BB-флюид, чтобы кожа осталась "живой" и не превратилась в маску. Она должна быть бархатной и светящейся — как персик.
Центральный элемент ягодного макияжа — губы. Но не глянец и не строгий контур, а мягкие "зацелованные" границы, будто вы только что ели вишню. Подойдут тинты, кремовые помады, которые можно нанести подушечками пальцев и немного припудрить. Малиновый, ежевичный, клюквенный — выбирайте оттенок по настроению.
Румянец — не только на щеках. Наносите его от яблочек до висков, затрагивая переносицу. Это придаёт лицу эффект легкого солнечного перегрева или смущения. Лучше всего работают кремовые текстуры — они сливаются с кожей и выглядят естественно. Оттенки — от клубники до арбуза.
В этом макияже глаза лишь дополняют образ. Никаких смоки и чётких стрелок. Розовые или персиковые тени, аккуратные брови и минимум туши — достаточно. А если хотите идеальную гармонию, используйте тот же тинт, что и для губ, на веках.
Ягодный макияж не терпит сухости. Легкий блеск, будто утренняя роса, должен быть везде — на губах, скулах, носу. Капля хайлайтера с влажным финишем — и вы светитесь изнутри.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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