Ногти подают сигнал: один взгляд — и ты знаешь, что с тобой не так

Ногти — это не просто деталь внешнего вида. Это настоящие "датчики" состояния организма. Их цвет, структура, форма и темпы роста способны выдать то, что пока не проявилось симптомами.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина грызет ногти

Как понять организм по ногтям

Если на пластине появились бороздки, особенно продольные — это может сигнализировать о дефиците железа или витаминов группы B. А вот если ногти стали ломкими и слоящимися — возможно, не хватает кальция, биотина или нарушено усвоение белка. Белые пятна на ногтях часто связаны с недостатком цинка, а тусклый, изменённый цвет — может быть связан с проблемами печени или щитовидной железы.

Цвет тоже "говорит". Желтоватый оттенок может указывать на перегруженность желчного пузыря. Синеватый намекает на нехватку кислорода в крови. Если такие сигналы появляются регулярно — это повод сдать анализы.

Какие витамины поддерживают крепкие ногти

На первом месте — биотин (B7), он отвечает за выработку кератина. Далее — витамин D, он нужен для усвоения кальция. Также важны витамин Е, цинк и железо. При их дефиците ногти становятся ломкими, тусклыми и начинают расслаиваться.

Если питание не покрывает потребности, стоит обсудить приём витаминов. Но если рацион сбалансирован, включите больше яиц, шпината, гречки, орехов, морской рыбы и бобовых.

Что есть, чтобы ногти были здоровыми

Включайте в рацион продукты с желатином (домашний холодец, костные бульоны), жирную рыбу, зелёные овощи, морковь, тыквенные семечки, авокадо и кисломолочные продукты. Они укрепляют не только ногти, но и волосы с кожей.

Не забывайте и о воде. При недостатке жидкости ногти хуже растут, становятся хрупкими и теряют блеск. Минимум 1,5 литра воды в день — особенно в жару — обязательное условие красоты изнутри.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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