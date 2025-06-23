Филлеры: 7 главных противопоказаний, о которых должен знать каждый

Филлеры — это инъекции гелеобразных препаратов, которые широко применяются в косметологии для увеличения объема губ и улучшения контуров лица. Однако перед использованием филлеров необходимо учитывать ряд противопоказаний.
Врач-косметолог Валентина Петунина из Пироговского университета отметила, что филлеры не рекомендуется использовать при наличии аллергии на компоненты препарата, включая гиалуроновую кислоту и лидокаин. Также противопоказаниями являются аутоиммунные заболевания в активной фазе, острые и хронические воспалительные процессы в области предполагаемой инъекции, а также беременность и период грудного вскармливания.
Кроме того, процедуры с филлерами не следует проводить при обострении кожных заболеваний, таких как герпес, и при нарушениях свертываемости крови. С осторожностью филлеры назначаются пациентам с сахарным диабетом, склонностью к образованию келоидных рубцов и тем, кто принимает антикоагулянты, пишет Газета.Ru.
Перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом-косметологом. Важно понимать, что неправильное проведение процедуры или использование несертифицированных препаратов может привести к серьезным осложнениям. Среди возможных побочных эффектов можно выделить аллергические реакции, инфицирование, образование уплотнений или гранулем. В редких случаях возможны более серьезные осложнения, такие как закупорка сосудов, некроз тканей, слепота или инсультоподобные состояния, если препарат попадет в сосудистое русло.
Филлер — наполнитель для локальных инъекций, используемых в контурной пластике лица без хирургического вмешательства.
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