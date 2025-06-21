Хуже, чем морщины: три процедуры, которые стирают мимику и добавляют возраст

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Инъекции, подтяжки, агрессивные чистки — всё это обещает нам омоложение, но на практике эффект бывает обратным. Причина — в неправильном выборе процедур или в их переизбытке. В погоне за молодостью важно не перестараться. Вот три самые частые ошибки, которые добавляют усталости вместо свежести.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

1. Избыточное количество филлеров

Объём в скулах и губах действительно может визуально освежить лицо. Но перебор с филлерами создаёт эффект одутловатости. Черты становятся неестественными, мимика исчезает, а лицо теряет живость. Это особенно заметно при выражении эмоций: вместо лёгкой улыбки — напряжённая маска. Итог — вы выглядите не моложе, а скорее уставшей и отёкшей.

2. Глубокий химический пилинг вне сезона

Кожа после сильных пилингов требует длительного восстановления и бережного ухода. Если проводить такую процедуру летом или без достаточной подготовки, можно получить обезвоженность, покраснение и шелушения. Всё это визуально добавляет возраст и усталость. Лицо становится тусклым и раздражённым, а макияж ложится плохо.

3. Аппаратные процедуры без учёта особенностей кожи

РФ-лифтинг, микротоки, ультразвук — звучит впечатляюще, но не всем это подходит. Например, при склонности к отёкам такие методы могут только усугубить ситуацию. Особенно если делать их слишком часто. Результат — одутловатость, «поплывшее» лицо и ощущение, будто вы спали час за последние трое суток.

Омолаживающий эффект зависит не столько от названия процедуры, сколько от её уместности. Лучше меньше, но по делу — и с хорошим специалистом.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.