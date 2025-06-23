Солнцезащитный щит: раскройте секрет идеального нанесения крема — ваша кожа скажет спасибо

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Для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения необходимо правильно использовать солнцезащитные кремы. Они помогают предотвратить преждевременное старение кожи, солнечные ожоги и даже рак кожи.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в белом купальнике на пляже

Врач-терапевт, дерматовенеролог и специалист превентивной медицины клиники "Будь Здоров" Мария Кызымко рекомендует наносить солнцезащитный крем в достаточном количестве. Для лица достаточно примерно половины чайной ложки, а для всего тела взрослого человека — около двух столовых ложек.

Важно выбирать кремы с SPF (Sun Protection Factor) не менее 30-50, которые обеспечивают защиту от UVA и UVB лучей. Если вы планируете находиться в воде или активно потеть, лучше использовать влагостойкие средства, уточняет Газета.Ru.

Наносить крем следует равномерно, не втирая его в кожу. После нанесения нужно дать ему высохнуть в течение 15-30 минут, чтобы образовалась защитная пленка. Только после этого можно выходить на солнце.

Защитные свойства крема снижаются под воздействием пота и воды, поэтому рекомендуется обновлять его каждые два часа, независимо от типа активности. После контакта с водой или сильного потоотделения средство нужно наносить сразу.

Перед сном солнцезащитные кремы необходимо смывать, так как их оставление на коже может привести к закупорке пор, раздражению и воспалениям.

"Для удаления лучше всего использовать мягкие очищающие средства: очищающий гель на водной основе, масло для снятия макияжа или мицеллярная вода, мягкий лосьон или молочко для сухой кожи", — добавила дерматовенеролог.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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