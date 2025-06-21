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Вся правда о пилингах летом: чем они опасны и какие из них всё-таки разрешены

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Когда на улице жара и солнце в зените, даже привычный уход за кожей требует пересмотра. Один из главных вопросов лета: можно ли делать пилинги, или стоит подождать до осени? Ответ не так однозначен, как кажется — всё зависит от типа пилинга, состояния кожи и, главное, уровня защиты от ультрафиолета.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Почему пилинги летом — спорная тема

Пилинг удаляет верхний слой кожи, делая её более гладкой, свежей, но и более чувствительной к солнцу. Именно поэтому после процедуры возрастает риск пигментации, ожогов и раздражений. Особенно опасны агрессивные кислотные или срединные пилинги без должной фотозащиты.

Но не все виды пилингов под запретом в жаркий сезон.

Какие пилинги допустимы летом?

  • Ферментативные (энзимные) пилинги — мягко очищают кожу, не травмируют и не истончают эпидермис.
  • Молочная и миндальная кислоты — щадящие, подходят даже чувствительной коже и не повышают фоточувствительность.
  • Домашние скрабы и гоммажи — при правильном применении освежают кожу без агрессивного воздействия.

Главное правило — не делать процедуры за 3–5 дней до отпуска на море или активного пребывания на солнце.

Что важно помнить?

Если вы всё же решились на пилинг летом, соблюдайте «золотое трио»:

  1. SPF 50 каждый день, даже в пасмурную погоду.
  2. Избегайте прямых солнечных лучей минимум 5–7 дней после процедуры.
  3. Увлажнение и восстановление — обязательные шаги после любого пилинга.

Пилинги летом — не табу, но требуют осознанного подхода. Выбирайте щадящие форматы, не забывайте про SPF и прислушивайтесь к своей коже — она всегда подскажет, чего ей не хватает.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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