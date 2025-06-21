Вся правда о пилингах летом: чем они опасны и какие из них всё-таки разрешены

Когда на улице жара и солнце в зените, даже привычный уход за кожей требует пересмотра. Один из главных вопросов лета: можно ли делать пилинги, или стоит подождать до осени? Ответ не так однозначен, как кажется — всё зависит от типа пилинга, состояния кожи и, главное, уровня защиты от ультрафиолета.
Пилинг удаляет верхний слой кожи, делая её более гладкой, свежей, но и более чувствительной к солнцу. Именно поэтому после процедуры возрастает риск пигментации, ожогов и раздражений. Особенно опасны агрессивные кислотные или срединные пилинги без должной фотозащиты.
Но не все виды пилингов под запретом в жаркий сезон.
Главное правило — не делать процедуры за 3–5 дней до отпуска на море или активного пребывания на солнце.
Если вы всё же решились на пилинг летом, соблюдайте «золотое трио»:
Пилинги летом — не табу, но требуют осознанного подхода. Выбирайте щадящие форматы, не забывайте про SPF и прислушивайтесь к своей коже — она всегда подскажет, чего ей не хватает.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.
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