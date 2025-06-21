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На свидание без платья: 4 стильных образа, которые вас удивят — и он их запомнит

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Платья — это, конечно, классика свиданий. Но что, если они вам просто надоели? Не хочется выглядеть банально или чувствовать себя не в своей тарелке только потому, что "так принято". К счастью, сегодня романтичный образ можно собрать не только из платьев — и выглядеть при этом даже эффектнее.

Завтрак на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Завтрак на курорте Роза Хутор

Брючный костюм, но не офисный

Свободный костюм из струящейся ткани в бежевом, пастельном или молочном цвете — идеальный вариант. Наденьте топ на тонких бретелях, босоножки с тонкими ремешками и акцентные серьги. Вы будете выглядеть уверенно, соблазнительно и, главное, очень современно. Такой образ будто говорит: "Я знаю себе цену".

Юбка + рубашка = комбо вне времени

Миди-юбка (атласная или хлопковая) и расслабленная рубашка с открытым воротом — беспроигрышный дуэт. Завяжите рубашку на талии или слегка заправьте спереди — и получите расслабленный, но женственный образ. Добавьте акцентную сумочку и лёгкий макияж — и вы готовы к уютному вечеру.

Джинсы, но с характером

Скинни давно ушли на покой. Выбирайте прямые или широкие джинсы с высокой талией, сочетающиеся с кроп-топом, жакетом или кружевной блузой. Контраст между грубым и нежным всегда работает — особенно на свиданиях.

Комбинезон — недооцененный герой

Лёгкий комбинезон с открытой спиной или на пуговицах — находка для тех, кто хочет выглядеть свежо и стильно. Особенно выигрышно смотрятся модели с акцентом на талии и мягкой посадкой. Они создают силуэт, не хуже, чем платье.

Романтика не заканчивается на платьях. Ваша уверенность и стиль говорят громче любого наряда. Главное — надеть то, в чём вы себя чувствуете собой.

Уточнения

Свида́ние (или романти́ческое свида́ние) — заранее условленная встреча двух влюблённых; вообще встреча двух человек, ищущих знакомства, взаимных отношений.

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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