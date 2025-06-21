Цвет волос, который скрывает усталость и морщины: вы точно видели его у звёзд

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите выглядеть на несколько лет моложе — без уколов, пластики и фильтров? Иногда достаточно просто покрасить волосы… но в нужный оттенок. Цвет действительно способен визуально «сбросить» возраст, если он правильно сочетается с тоном кожи, глазами и даже густотой волос. И вы точно не раз видели этот оттенок на знаменитостях, просто не догадывались, в чём секрет.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка заплетает волосы в косу

Тёплый, но не жёлтый

Один из самых «омолаживающих» оттенков — тёплый карамельный блонд или светлый шатен с золотистыми нотками. Он делает кожу светлее, мягче, скрывает пигментные пятна и уводит внимание от морщинок. Главное — избегать излишней желтизны и резких переходов: это удешевляет образ и наоборот прибавляет возраст.

Эффект свечения кожи

Натуральные медовые и бежевые оттенки подсвечивают лицо изнутри. Особенно выигрышно они смотрятся на фоне лёгкого загара или румянца. Холодные тона могут сделать черты лица жёстче, подчеркнуть усталость — а вот тёплые добавляют мягкости и деликатного сияния.

Почему чёрный старит?

Равномерный чёрный цвет визуально утяжеляет лицо, делает его грубее и подчёркивает несовершенства кожи. То же касается пепельных и платиновых блондов — они требуют безупречного тона и очень тщательного ухода. Если вы не готовы к ежедневной маскировке уставшей кожи, лучше отказаться от резких цветов в пользу мягких, теплых.

Комбо с макияжем

Правильный оттенок волос позволяет носить меньше макияжа — лицо выглядит свежее даже без тонального крема. Особенно хорошо молодящие цвета «работают» в паре с лёгким персиковым румянцем, мягкими бровями и блеском для губ.

Молодость — это не всегда филлеры. Иногда всё, что нужно — грамотно подобранный цвет волос. И карамельные, медовые и мягкие каштановые тона — ваше стильное оружие против возраста.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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