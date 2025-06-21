Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Видеоролики вынудили блогерку уйти от мужа и заявить на него в полицию
Микроскопический алхимик: гриб, который превращает минералы в золото
Больше никаких мучений: раскрываем тайну идеальной очистки варёных яиц
Ваша тактика для самолета: как вернуть место, если кто-то занял ваше
Шокирующий лайфхак! Просто добавьте это в унитаз — и он будет пахнуть, как в дорогом отеле
Поддержка и обрезка физалиса: как сделать ваши растения крепкими и красивыми
Доверяй, но проверяй: французы проконтролируют проекты Росатома по строительству АЭС в Узбекистане и Казахстане
Манчестер Юнайтед рассматривает неожиданный трансфер
Скрытые ловушки перекупщиков, которые могут обернуться дырой в кошельке — не дайте себя обмануть

Цвет волос, который скрывает усталость и морщины: вы точно видели его у звёзд

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Хотите выглядеть на несколько лет моложе — без уколов, пластики и фильтров? Иногда достаточно просто покрасить волосы… но в нужный оттенок. Цвет действительно способен визуально «сбросить» возраст, если он правильно сочетается с тоном кожи, глазами и даже густотой волос. И вы точно не раз видели этот оттенок на знаменитостях, просто не догадывались, в чём секрет.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Тёплый, но не жёлтый

Один из самых «омолаживающих» оттенков — тёплый карамельный блонд или светлый шатен с золотистыми нотками. Он делает кожу светлее, мягче, скрывает пигментные пятна и уводит внимание от морщинок. Главное — избегать излишней желтизны и резких переходов: это удешевляет образ и наоборот прибавляет возраст.

Эффект свечения кожи

Натуральные медовые и бежевые оттенки подсвечивают лицо изнутри. Особенно выигрышно они смотрятся на фоне лёгкого загара или румянца. Холодные тона могут сделать черты лица жёстче, подчеркнуть усталость — а вот тёплые добавляют мягкости и деликатного сияния.

Почему чёрный старит?

Равномерный чёрный цвет визуально утяжеляет лицо, делает его грубее и подчёркивает несовершенства кожи. То же касается пепельных и платиновых блондов — они требуют безупречного тона и очень тщательного ухода. Если вы не готовы к ежедневной маскировке уставшей кожи, лучше отказаться от резких цветов в пользу мягких, теплых.

Комбо с макияжем

Правильный оттенок волос позволяет носить меньше макияжа — лицо выглядит свежее даже без тонального крема. Особенно хорошо молодящие цвета «работают» в паре с лёгким персиковым румянцем, мягкими бровями и блеском для губ.

Молодость — это не всегда филлеры. Иногда всё, что нужно — грамотно подобранный цвет волос. И карамельные, медовые и мягкие каштановые тона — ваше стильное оружие против возраста.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Домашние животные
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу Аудио 
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка
Зарубежный
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Скрытые ловушки перекупщиков, которые могут обернуться дырой в кошельке — не дайте себя обмануть
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
ПСЖ и Борнмут близки к соглашению по Илье Забарни на сумму около 60 млн евро
Путешествие без подготовки — лотерея. Возьмите важное и будьте готовы к любым сюрпризам
Авокадо — не только для тостов: как он помогает сделать сердце здоровым и сильным
Собственный порт, заводы и 1,5 млн автомобилей: как южнокорейский Ульсан стал домом для Hyundai
Этот держатель для туалетной бумаги стал хитом среди хозяек! Попробуйте и вы
Губерниев иронично прокомментировал экстрадицию Промеса: что же ждет экс-футболиста
Жасмин скоро станет бабушкой: певица рассказала, как она будет баловать внука
Она наблюдает за вами: эксперт советует закрывать камеру на гаджетах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.