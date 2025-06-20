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Гиалуроновая кислота в жару: когда она спасает кожу, а когда делает только хуже

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Гиалуроновая кислота — звезда в уходе за лицом. Она притягивает влагу, делает кожу гладкой и упругой. Но летом вокруг неё возникает немало споров. Одни утверждают, что в жару «гиалуронка» обезвоживает кожу, другие продолжают наносить её под SPF без раздумий. Где правда? Давайте разберёмся.

Уход за кожей лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей лица

Как работает гиалуроновая кислота

Она не увлажняет «изнутри», а притягивает влагу извне или из глубоких слоёв кожи в верхние. В сухом климате или при сильной жаре, если воздух обезвожен, она действительно может «тянуть» влагу не из воздуха, а из вашей дермы — и это делает кожу только суше.

Что происходит с кожей в жару

Летом дерма активно теряет влагу — из-за солнца, кондиционеров и обезвоживания организма. Если нанести гиалуроновую кислоту на сухую кожу без последующего запечатывания кремом, есть риск получить стянутость, шелушения и даже раздражение.

Когда гиалуроновая кислота вредна

  • Если вы наносите её на сухую кожу (а не на влажную)
  • Если не используете увлажняющий или питательный крем поверх
  • Если находитесь в жарком и сухом климате без увлажнителя воздуха
  • Если используете концентрированные сыворотки без адаптации к сезону

Как использовать гиалуроновую кислоту летом правильно

  1. Наносите на влажную кожу — лучше после тоника или спрея
  2. Закрывайте кремом, желательно с SPF
  3. Пейте больше воды, чтобы кожа не страдала изнутри
  4. Выбирайте средства с низкомолекулярной гиалуронкой — она работает глубже и мягче

Гиалуроновая кислота полезна и летом — но только при грамотном применении. В жару важно не забывать о защите, запечатывании и увлажнении кожи не только снаружи, но и изнутри.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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