Гиалуроновая кислота в жару: когда она спасает кожу, а когда делает только хуже

Гиалуроновая кислота — звезда в уходе за лицом. Она притягивает влагу, делает кожу гладкой и упругой. Но летом вокруг неё возникает немало споров. Одни утверждают, что в жару «гиалуронка» обезвоживает кожу, другие продолжают наносить её под SPF без раздумий. Где правда? Давайте разберёмся.
Она не увлажняет «изнутри», а притягивает влагу извне или из глубоких слоёв кожи в верхние. В сухом климате или при сильной жаре, если воздух обезвожен, она действительно может «тянуть» влагу не из воздуха, а из вашей дермы — и это делает кожу только суше.
Летом дерма активно теряет влагу — из-за солнца, кондиционеров и обезвоживания организма. Если нанести гиалуроновую кислоту на сухую кожу без последующего запечатывания кремом, есть риск получить стянутость, шелушения и даже раздражение.
Гиалуроновая кислота полезна и летом — но только при грамотном применении. В жару важно не забывать о защите, запечатывании и увлажнении кожи не только снаружи, но и изнутри.
Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.
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