Макияж на море: что реально остаётся на лице после купания и жары

Пляж и макияж кажутся несовместимыми — но только до тех пор, пока вы не знаете, какие средства использовать. Конечно, на море лучше быть с сияющей кожей, но, если вы не готовы расстаться с лёгким тоном, румянцем и аккуратными бровями — мы вас понимаем. Главное — грамотно подойти к выбору текстур.
Перед макияжем обязательно нанесите солнцезащитный крем — минимум SPF 30. Затем используйте тональный крем с лёгким покрытием и водостойкой формулой, желательно с матирующим эффектом. Альтернатива —BB-крем с SPF, который вы не побоитесь обновлять прямо на пляже.
Пудра в жару быстро "плывёт", а вот стойкий консилер точечно скроет недостатки. Главное — не трогайте лицо руками и не забудьте закрепить макияж фиксирующим спреем с водоотталкивающим эффектом.
Если вы не можете без стрелок — выбирайте гелевые подводки и водостойкую тушь. А ещё лучше — сделать акцент на брови: гель с фиксацией или тинт выдержат и солнце, и солёную воду.
Помада и блеск расплывутся в первые 15 минут. Замените их на увлажняющий бальзам с SPF или тинт — он впитается и придаст губам натуральный оттенок, даже после купания.
Финальный штрих — мист с алоэ или термальная вода. Он поможет обновить макияж, снять жар и продлить стойкость.
На пляже можно быть яркой, не теряя естественности и не переживая за макияж. Главное — водостойкие формулы.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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