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Макияж на море: что реально остаётся на лице после купания и жары

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Пляж и макияж кажутся несовместимыми — но только до тех пор, пока вы не знаете, какие средства использовать. Конечно, на море лучше быть с сияющей кожей, но, если вы не готовы расстаться с лёгким тоном, румянцем и аккуратными бровями — мы вас понимаем. Главное — грамотно подойти к выбору текстур.

Женщина с солнцезащитным кремом на лице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с солнцезащитным кремом на лице

1. Основа с SPF: два в одном

Перед макияжем обязательно нанесите солнцезащитный крем — минимум SPF 30. Затем используйте тональный крем с лёгким покрытием и водостойкой формулой, желательно с матирующим эффектом. Альтернатива —BB-крем с SPF, который вы не побоитесь обновлять прямо на пляже.

2. Водостойкий консилер — лучше, чем пудра

Пудра в жару быстро "плывёт", а вот стойкий консилер точечно скроет недостатки. Главное — не трогайте лицо руками и не забудьте закрепить макияж фиксирующим спреем с водоотталкивающим эффектом.

3. Акцент на глаза? Только в водостойком формате

Если вы не можете без стрелок — выбирайте гелевые подводки и водостойкую тушь. А ещё лучше — сделать акцент на брови: гель с фиксацией или тинт выдержат и солнце, и солёную воду.

4. Губы — только тинты и бальзамы

Помада и блеск расплывутся в первые 15 минут. Замените их на увлажняющий бальзам с SPF или тинт — он впитается и придаст губам натуральный оттенок, даже после купания.

5. Охлаждающий спрей — с собой!

Финальный штрих — мист с алоэ или термальная вода. Он поможет обновить макияж, снять жар и продлить стойкость.

На пляже можно быть яркой, не теряя естественности и не переживая за макияж. Главное — водостойкие формулы.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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