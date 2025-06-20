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Спасаем волосы летом: что делать, если корни жирные, а кончики — как солома

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Летом даже самые ухоженные волосы сталкиваются с двойной проблемой: кожа головы быстро становится жирной, а кончики — сухими и безжизненными. Причина — жара, частое мытьё, солнце, морская вода и кондиционеры в помещениях. Но хорошая новость в том, что вернуть волосам баланс — реально.

Каштановые волосы
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каштановые волосы

Почему корни жирнеют, а концы страдают?

Жаркий воздух активизирует работу сальных желёз — отсюда и жирные корни уже на второй день. При этом агрессивное солнце, солёная вода и ветер иссушают длину. Если вы ещё используете шампунь «до скрипа» и не наносите термозащиту — волосы буквально просят о помощи.

Что делать: пошаговый план ухода

1. Используйте шампунь для жирной кожи головы, но мягкий

Без сульфатов и спирта — чтобы не пересушивать ещё больше. Мойте волосы по мере необходимости, не откладывая на потом.

2. Делайте кондиционирование только по длине

Наносите маски, бальзамы и несмывашки от середины до кончиков. Увлажняющие компоненты, такие как алоэ, пантенол и аминокислоты, помогут вернуть мягкость и блеск.

3. Введите в уход сыворотку для кожи головы

Себорегулирующие средства помогут сбалансировать работу сальных желёз и продлят ощущение чистоты.

4. Ограничьте тепло

Фен, утюжки и солнце — главные враги. Защищайте волосы спреем с SPF и сушите естественно, если есть возможность.

5. Не забывайте про стрижку

Регулярное обновление концов помогает избежать ломкости и делает причёску визуально живой.

Сухие концы и жирные корни — не приговор. Сбалансированный уход и правильные привычки вернут волосам здоровье и ухоженность даже в самый знойный сезон.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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