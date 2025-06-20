Спасаем волосы летом: что делать, если корни жирные, а кончики — как солома

Летом даже самые ухоженные волосы сталкиваются с двойной проблемой: кожа головы быстро становится жирной, а кончики — сухими и безжизненными. Причина — жара, частое мытьё, солнце, морская вода и кондиционеры в помещениях. Но хорошая новость в том, что вернуть волосам баланс — реально.
Жаркий воздух активизирует работу сальных желёз — отсюда и жирные корни уже на второй день. При этом агрессивное солнце, солёная вода и ветер иссушают длину. Если вы ещё используете шампунь «до скрипа» и не наносите термозащиту — волосы буквально просят о помощи.
Без сульфатов и спирта — чтобы не пересушивать ещё больше. Мойте волосы по мере необходимости, не откладывая на потом.
Наносите маски, бальзамы и несмывашки от середины до кончиков. Увлажняющие компоненты, такие как алоэ, пантенол и аминокислоты, помогут вернуть мягкость и блеск.
Себорегулирующие средства помогут сбалансировать работу сальных желёз и продлят ощущение чистоты.
Фен, утюжки и солнце — главные враги. Защищайте волосы спреем с SPF и сушите естественно, если есть возможность.
Регулярное обновление концов помогает избежать ломкости и делает причёску визуально живой.
Сухие концы и жирные корни — не приговор. Сбалансированный уход и правильные привычки вернут волосам здоровье и ухоженность даже в самый знойный сезон.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.
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