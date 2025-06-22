Успей за 3 минуты: тени, с которых начинается идеальный летний макияж

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Лето — это не только солнце и загар, но и идеальное время для макияжа с настроением. Всё становится смелее, легче и насыщеннее — и тени для век в этом преображении играют главную роль.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с макияж глаз

Если зимой хочется уюта и спокойствия в цветах, то летом тени вспыхивают — персиковые, золотые, коралловые, изумрудные и лавандовые оттенки словно переносят нас на пляжи, в закатные вечера и под пальмы.

Как не ошибиться с выбором теней, на какие текстуры делать ставку и какие палетки точно "выстрелят" этим летом? Рассказываем!

Какие тени идеально подойдут для лета?

Мерцающие и сатиновые текстуры

Они придают сияние, не утяжеляя взгляд. Такие тени хорошо ложатся, отражают свет и создают эффект "освещённого лица". Подходят и для утреннего макияжа, и для вечернего выхода.

Лучшие цвета

Персиковый.

Бронзовый.

Розово-золотой.

Коралловый.

Насыщенный синий.

Жидкие и карандашные тени

Наносите их прямо пальцами — они не текут даже в жару, держатся долго и легко комбинируются с хайлайтером и бронзером. Идеальны для отдыха и быстрого макияжа в дороге.

Матовые нюдовые

Для тех, кто предпочитает естественность и стиль "чистой девушки". Бежевые, песочные, пудровые и дымчатые оттенки подчёркивают загар и создают ощущение свежести и ухоженности.

Яркие акценты

Хочется выделиться? Бирюза, лайм, сирень и голубой — самые модные цвета лета. Даже один штрих делает образ ультрасвежим и трендовым.

Как сделать макияж глаз по-летнему выразительным

Используйте тонкую водостойкую подводку для акцента, не перегружая образ.

для акцента, не перегружая образ. Обязательно наносите тушь , особенно на верхние ресницы — это придаст глазам глубину.

, особенно на верхние ресницы — это придаст глазам глубину. Добавьте блестящий хайлайтер во внутренние уголки глаз — он визуально откроет взгляд.

во внутренние уголки глаз — он визуально откроет взгляд. Не бойтесь играть с текстурами: матовая складка + металлический центр века — классика летнего сияния.

Палетки, которые стоит попробовать этим летом

Urban Decay Naked Heat

12 горячих, тёплых оттенков — от бронзовых до дымчатых. Есть и матовые, и сияющие текстуры для создания как дневного, так и вечернего макияжа.

Huda Beauty Nude Obsessions

9 универсальных цветов в розово-золотой гамме. Идеальны для естественного макияжа или сияющего вечернего лука.

Anastasia Beverly Hills Soft Glam

14 оттенков — от мягких нюдов до глубоких винных. Комбинация матовых и шиммерных теней для создания сложных, но нежных образов.

Charlotte Tilbury Instant Eye Palette

12 теней в персиково-коричневой гамме. Даёт эффект "дорогого макияжа" за пару движений кистью.

Too Faced Natural Eyes

9 нейтральных и тёплых теней — подойдут на каждый день. Стойкие, мягкие, с деликатным мерцанием.

Время блистать

Лето — это повод выйти за рамки привычного и добавить в образ игру цвета и света. Не бойтесь яркости, не избегайте блеска и не забывайте: одна палетка и пара минут у зеркала могут подарить настроение на весь день.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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