Без неона и дизайна: какие оттенки педикюра летом выглядят особенно дорого

3:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом педикюр превращается из опции в необходимость. Песок, босоножки, открытые пальцы — всё на виду, а значит, ногти на ногах требуют не просто лака, а стиля, который работает под любой образ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Элегантный летний педикюр

Весной царили смелые дизайны: ногти-aura, металлические переливы и цветочные акценты. А вот лето диктует новые правила — всё чаще на передний план выходят спокойные, благородные цвета, которые легко наносятся и идеально сочетаются с любой обувью и гардеробом. Особенно если база ухожена.

Уход — основа любого стильного педикюра

Перед тем как выбрать оттенок, стоит вспомнить: красивый цвет на неухоженной стопе играет против вас. Элегантный педикюр начинается с заботы о коже:

Регулярное отшелушивание.

Глубокое увлажнение.

Удаление мозолей и сухих участков.

Аккуратное нанесение лака без полос и изъянов.

Даже самый дорогой лак не поможет, если не подготовлена основа. Зато ухоженные ступни + верный оттенок — и вы выглядите, как будто только что вышли из спа.

Какие цвета педикюра выглядят особенно элегантно летом?

Пудрово-розовые и нейтральные тона

Беспроигрышный вариант на случай любого мероприятия: нежно-розовый, нюдовый, бледно-лиловый. Они создают образ чистоты, деликатности и подчёркивают загар.

"Такие цвета — это синоним лёгкой элегантности. Они не спорят с гардеробом, а тонко подчёркивают его", — отмечает стилист Лусеро Уртадо.

Белый

Чистый, минималистичный и невероятно освежающий цвет. Особенно выгодно смотрится на загорелой или тёмной коже, создавая контраст и ощущение дорогого ухода. Этот оттенок легко превращает даже простые шлёпки в модную деталь образа.

Глубокий красный

Классика, которая никогда не надоест. Неон и ярко-алые летом можно отложить — выбирайте оттенки ближе к бордовому или вишнёвому. Они элегантны, как хорошее красное вино, и подчёркивают педикюр даже в минималистичном луке.

Телесный и бежевый

Нюд — это не скучно, если знать тонкости. Кремовые, карамельные, персиковые тона идеально ложатся на загорелую кожу и зрительно удлиняют ноги. Хочется чего-то более праздничного? Добавьте деликатный глиттер, тонкую металлическую полоску или блестящую каплю у основания.

Секрет идеального летнего педикюра

Универсальность. Хороший педикюр — это не только красота на пляже. Это уверенность в себе в любой момент: когда вы идёте босиком по саду, примеряете босоножки или неожиданно остаетесь ночевать вне дома.

Нежные оттенки, ухоженная кожа и немного блеска — и вы чувствуете себя собранной и стильной в любой ситуации.

Уточнения

Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.