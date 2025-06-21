Без неона и дизайна: какие оттенки педикюра летом выглядят особенно дорого

Летом педикюр превращается из опции в необходимость. Песок, босоножки, открытые пальцы — всё на виду, а значит, ногти на ногах требуют не просто лака, а стиля, который работает под любой образ.
Весной царили смелые дизайны: ногти-aura, металлические переливы и цветочные акценты. А вот лето диктует новые правила — всё чаще на передний план выходят спокойные, благородные цвета, которые легко наносятся и идеально сочетаются с любой обувью и гардеробом. Особенно если база ухожена.
Перед тем как выбрать оттенок, стоит вспомнить: красивый цвет на неухоженной стопе играет против вас. Элегантный педикюр начинается с заботы о коже:
Даже самый дорогой лак не поможет, если не подготовлена основа. Зато ухоженные ступни + верный оттенок — и вы выглядите, как будто только что вышли из спа.
"Такие цвета — это синоним лёгкой элегантности. Они не спорят с гардеробом, а тонко подчёркивают его", — отмечает стилист Лусеро Уртадо.
Универсальность. Хороший педикюр — это не только красота на пляже. Это уверенность в себе в любой момент: когда вы идёте босиком по саду, примеряете босоножки или неожиданно остаетесь ночевать вне дома.
Нежные оттенки, ухоженная кожа и немного блеска — и вы чувствуете себя собранной и стильной в любой ситуации.
Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
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