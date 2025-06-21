Пора выйти из бьюти-нулевых: мифы, которые мешают выглядеть круто

Красота требует ухода — но не заблуждений. То, что ещё несколько лет назад считалось косметическим законом, сегодня работает против нас. Время стряхнуть пыль со старых привычек и посмотреть на макияж и уход свежим взглядом. Разбираем популярные мифы, которые мешают вам выглядеть ещё лучше.
На самом деле, всё наоборот — причина внутри. Если волосы повреждены и обезвожены, они буквально впитывают влагу из воздуха, стремясь восполнить дефицит. Отсюда — пушистость, кудри не по плану и спутанные пряди.
Эта мода осталась в эпохе Кардашьян, вместе с треугольниками под глазами. Сейчас в тренде — естественность. Консилер должен максимально совпадать с вашим тоном кожи, а для легкого сияния используйте хайлайтер, румяна и бронзер.
Пудру объявляли вне закона последние несколько лет, но она возвращается. И нет, она не делает лицо "возрастным", если использовать её правильно.
Даже в пасмурный день до 80% ультрафиолета достигает кожи. А UVA-лучи, которые ускоряют старение, проходят сквозь облака и окна.
Звучит нелогично, но масла способны сбалансировать выработку кожного сала. Особенно если использовать лёгкие, некомедогенные текстуры. Масла могут даже сократить жирность и снизить раздражение.
Мир косметики меняется каждую неделю. Но самое важное — не тренды, а знание своей кожи и волос. Подходите к выбору средств не по мифам из 2000-х, а по текущему состоянию вашего лица и тела.
Макия́ж - искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?