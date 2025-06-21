Пора выйти из бьюти-нулевых: мифы, которые мешают выглядеть круто

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Красота требует ухода — но не заблуждений. То, что ещё несколько лет назад считалось косметическим законом, сегодня работает против нас. Время стряхнуть пыль со старых привычек и посмотреть на макияж и уход свежим взглядом. Разбираем популярные мифы, которые мешают вам выглядеть ещё лучше.

Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian Макияж смоки айс

Миф: волосы вьются из-за влажности

На самом деле, всё наоборот — причина внутри. Если волосы повреждены и обезвожены, они буквально впитывают влагу из воздуха, стремясь восполнить дефицит. Отсюда — пушистость, кудри не по плану и спутанные пряди.

Что делать: увлажняющие маски, несмываемые сыворотки и защита от жары важнее, чем мощный фен и дорогой лак.

Миф: консилер должен быть светлее кожи

Эта мода осталась в эпохе Кардашьян, вместе с треугольниками под глазами. Сейчас в тренде — естественность. Консилер должен максимально совпадать с вашим тоном кожи, а для легкого сияния используйте хайлайтер, румяна и бронзер.

Что делать: выберите один тон с тоном кожи или максимум на полтона светлее — и забудьте о пятнах под глазами.

Миф: пудра старит и сушит кожу

Пудру объявляли вне закона последние несколько лет, но она возвращается. И нет, она не делает лицо "возрастным", если использовать её правильно.

Что делать: выбирайте лёгкие, шелковистые текстуры и наносите на Т-зону, а не по всему лицу. Сейчас в моде мягкий матовый финиш с живым сиянием.

Миф: SPF нужен только летом и в солнечную погоду

Даже в пасмурный день до 80% ультрафиолета достигает кожи. А UVA-лучи, которые ускоряют старение, проходят сквозь облака и окна.

Что делать: используйте SPF каждый день, даже если за окном серость. Это лучшая антивозрастная привычка.

Миф: масла — зло для жирной кожи

Звучит нелогично, но масла способны сбалансировать выработку кожного сала. Особенно если использовать лёгкие, некомедогенные текстуры. Масла могут даже сократить жирность и снизить раздражение.

Что делать: выбирайте масла жожоба, виноградной косточки или сквалан. И смывайте средства тщательно, иначе закупорка пор — вопрос времени.

Пора перестать бояться "уходовых" экспериментов

Мир косметики меняется каждую неделю. Но самое важное — не тренды, а знание своей кожи и волос. Подходите к выбору средств не по мифам из 2000-х, а по текущему состоянию вашего лица и тела.

Уточнения

Макия́ж - искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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