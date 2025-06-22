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Уход за губами без ошибок: чем блеск отличается от масла

1:36
Моя семья » Красота и стиль

На первый взгляд, все эти средства делают одно и то же — подчёркивают красоту губ. Но за внешним эффектом скрываются важные отличия. Понимая нюансы, можно подобрать идеальный формат под настроение, погоду и стиль.

Помада
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Помада

Блеск для губ

Это выбор для тех, кто хочет сиять. Плотная текстура с пигментом создаёт заметный акцент и притягивает взгляды. Блеск делает губы визуально объёмнее, добавляет глянца и цвета.
Но он не самый удобный в повседневности: липкость, отпечатывание и стойкость — не для быстрого перекуса или ветреного дня. Его звёздный час — свидание, вечеринка или фотосессия.

Масло для губ

Невесомое, как шелк. В отличие от блеска, масло быстро впитывается, смягчает кожу и незаметно ухаживает за губами. Оно не оставляет яркого следа, но при этом придаёт легкое сияние и естественную гладкость.
В составе — масла и экстракты, которые предотвращают шелушение и защищают от обезвоживания. Масло — идеальный спутник на каждый день, особенно в холод или жару.

Бальзам для губ

Настоящий телохранитель. Бальзам не впитывается, а остаётся защитной плёнкой — незаметной, но надёжной. Он спасает в мороз, ветер, при сухом воздухе и после солнца.
Часто его используют перед сном или перед выходом на улицу. Такой продукт восстанавливает кожу и удерживает влагу внутри.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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