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Натуральные замены дезодоранту: спасают в жару и не вредят коже

1:49
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Можно ли избавиться от запаха пота без покупных дезодорантов? Оказывается — легко. Простые компоненты из кухни работают не хуже, а порой и лучше.

Девушка наносит антиперспирант
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка наносит антиперспирант

Дуб и лимон — как антиперспирант

Отвар коры дуба в паре с лимонным соком заменяет антиперспирант. Залейте ложку измельчённой коры стаканом кипятка, оставьте на полчаса и добавьте сок половинки лимона. Утром и вечером протирайте подмышки этой жидкостью.
Лимонная кислота подавляет рост бактерий, а дубильные вещества сужают поры и уменьшают потоотделение.

Пищевая сода — простой дезодорант

Паста из соды и воды тоже спасает от запаха. Щепотку порошка смешивают с водой и наносят на сухую кожу. Сода впитывает влагу и нейтрализует запах.

Яблочный уксус — защита без запаха

Смешайте уксус с водой 1:1 и протирайте подмышки. Его антимикробные свойства работают на ура — запах не появляется.

Аромамасла — уход и свежесть

Чайное дерево или розмарин в базовом масле (например, кокосовом) не только устраняют запах, но и ухаживают за кожей. Нужно всего 2-3 капли эфирного масла.

Безопасность и забота о коже

Эти натуральные средства не просто маскируют запах, а ухаживают за эпидермисом. В них нет агрессивной химии, они не мешают коже "дышать" и сохраняют естественный баланс.

Такой подход особенно понравится тем, кто устал от состава с алюминием, спиртом и ароматизаторами. Эксперименты с натуральными заменами открывают новые грани ухода — мягкие, безопасные и эффективные.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés - приставка, означающая удаление, и лат. odor - запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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